ميسي و38 مليون يورو سنويا على مائدة إغراء برشلونة لنيمار

البرازيلي نيمار بقميص باريس سان جيرمان (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت وسائل إعلام مختلفة من بينها جريدة «لاغازيتا ديللو سبورت» عن محاولات جديدة من جانب إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف إغراء البرازيلي نيمار دا سيلفا براتب ضخم لتجديد عقده وتجاهل العودة إلى برشلونة الإسباني، ومن ثم البقاء في نادي العاصمة الفرنسية مدة أطول، حيث ينتهي عقد نجم البرازيل مع نادي العاصمة في 2022 ويحصل بموجبه على راتب سنوي يقدر بـ31 مليون يورو يعد الأضخم في العالم لكن رغبة برشلونة في استعادة نجمها السابق رفع من قيمته المالية ليتحول إلى نقطة صراع جديدة.

يستعد باريس سان جيرمان لرفع راتب نيمار إلى 38 مليون يورو سنويا لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد في حديقة الأمراء حتى العام 2025، ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكر فيه على نطاق واسع أن إعادة نيمار تمثل الأولوية الأولى لبرشلونة في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما فشل النادي في تحقيق ذلك مطلع الموسم الجاري في حين يمكن أن تعرقل خطوة باريس سان جيرمان الجديدة نوايا برشلونة اتجاه نيمار خاصة مع الراتب السنوي المغري المعروض عليه لتمديد إقامته في بارك دي برانس.

المثير أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي دخل على خط مفاوضات وإقناع زميله السابق نيمار حيث تربطهما علاقة صداقة قوية داخل وخارج الملعب، كما أن بعض المحللين يذهبون إلى أن البطولات الكبرى الحقيقية انقطعت برحيل نيمار الذي كان يمثل المحرك الأول لميسي وعودته قد يعيد البارسا إلى سابق عهدها بعكس الصفقات الأخيرة التي لم تضيف شيئا، الأمر الذي يحسن من موقف برشلونة من ناحية المفاوضات الجارية ويضعف موقف النادي الباريسي.