بلاتر يلمح بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.. ويرشح أميركا أو اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 08:27 مساء
بلاتر يلمح بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر. (أرشيفية : إنترنت)

ألمح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، السويسري جوزيف بلاتر، لإمكانية سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر على خلفية اتهامات بقضايا الفساد موجهة إلى الدولة الخليجية والمسؤولين عن ملف تنظيم المونديال.

وكشف بلاتر، في تصريحات لجريدة «بيلد» الألمانية، وفقًا لـ«الرياضية»، أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على استضافة كأس العالم 2022، وسط اتهامات فساد جديدة تحيط بقطر.

وقال رئيس «فيفا» السابق، إن اليابان وألمانيا، ستكونان ضمن الترشيحات أيضًا لاستضافة المونديال، لكن أوروبا لن تكون الخيار الأول بعد استضافة روسيا نسخة 2018.

وأوضح بلاتر: «الأمر لن يكون صعبًا بمشاركة 32 فريقًا فقط، وبالتالي لن تحتاج أي دولة إلى مجهودات إضافية من أجل نجاح الحدث العالمي».

وخلصت التحقيقات الفيدرالية في أميركا إلى وجود مخالفات في ملفي روسيا 2018 وقطر 2022، ورشاوى لعدد من المسؤولين الرياضيين في أكثر من قارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوناتان غراد: أميركا قد تحتاج إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل فيروس ...
دولى
«الدولية للطاقة» تتوقع انهيارا تاريخيا للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
الصحة العالمية: «لا وقت نضيعه» و«الهم الوحيد» إنقاذ الأرواح من الوباء
دولى
«آي فون» تعتزم طرح طراز جديد في عز أزمة «كوفيد-19»
علوم وتكنولوجيا
حفل هاني شاكر «لايف» على قناة وزراة الثقافة المصرية
ثقافة وفن
اليابان تقدم للمتزوجين شققا للتصدي لخطر «الطلاق الوبائي»
منوعات
نوال الزغبي تغني تتر «سلطانة المعز» لغادة عبدالرازق
ثقافة وفن
حصص الموسيقى في شاحنات متنقلة في زمن كورونا
ثقافة وفن
الوكالة الدولية للطاقة: انهيار تاريخي للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
غوتيريس يرد على ترامب: هذا ليس وقت خفض تمويل منظمة الصحة العالمية
دولى
حدث في مثل هذا الشهر.. ذكرى حزينة لقيصر الكرة الليبية.. وتجربة قصيرة للأرجنتينى ...
رياضة محلية
ترامب يعلن إيقاف الدعم المالي لمنظمة الصحة العالمية
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم يتوصل لسبب الإصابة بسرطان الثدي