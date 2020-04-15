بلاتر يلمح بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.. ويرشح أميركا أو اليابان

بلاتر يلمح بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر. (أرشيفية : إنترنت)

ألمح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، السويسري جوزيف بلاتر، لإمكانية سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر على خلفية اتهامات بقضايا الفساد موجهة إلى الدولة الخليجية والمسؤولين عن ملف تنظيم المونديال.

وكشف بلاتر، في تصريحات لجريدة «بيلد» الألمانية، وفقًا لـ«الرياضية»، أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على استضافة كأس العالم 2022، وسط اتهامات فساد جديدة تحيط بقطر.

وقال رئيس «فيفا» السابق، إن اليابان وألمانيا، ستكونان ضمن الترشيحات أيضًا لاستضافة المونديال، لكن أوروبا لن تكون الخيار الأول بعد استضافة روسيا نسخة 2018.

وأوضح بلاتر: «الأمر لن يكون صعبًا بمشاركة 32 فريقًا فقط، وبالتالي لن تحتاج أي دولة إلى مجهودات إضافية من أجل نجاح الحدث العالمي».

وخلصت التحقيقات الفيدرالية في أميركا إلى وجود مخالفات في ملفي روسيا 2018 وقطر 2022، ورشاوى لعدد من المسؤولين الرياضيين في أكثر من قارة.