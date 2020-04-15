ميسي يهدد ويصعد: إذا أردتم بقائي في برشلونة فاليرحل الرئيس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 06:50 مساء
نجم برشلونة ليونيل ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن نجم «برشلونة» الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدد بمغادرة صفوف ناديه، والانتقال إلى نادٍ آخر، في حال لم يتحقق مطلب رئيسي له، وهو رحيل رئيس القلعة الكتالونية، جوسيب ماريا بارتوميو.

وذكرت مجلة «دون بالون» الإسبانية، وفقًا لـ«سكاي نيوز» أن ميسي طالب باستقالة بارتوميو كشرط لبقائه في الـ«كامب نو»، وإلا سيضطر هو إلى مغادرة النادي مستفيدًا من بند يسمح له بالانتقال مجانًا في الصيف المقبل.

وقالت المجلة، إن ميسي فقد صبره جراء المشاكل التي بات يعانيها «برشلونة»، فنيًّا وإداريًّا، مطالبًا بتشكيل فريق يمكنه الفوز بالبطولات الموسم المقبل، بعد عجز فريقه عن تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا منذ 5 سنوات.

وكان 6 من أعضاء مجلس إدارة نادي «برشلونة» استقالوا بعد أن أخبروا بارتوميو، أنهم غير راضين عن أسلوب الإدارة، وعبروا عن قلقهم من التداعيات المالية المحتملة على الفريق بسبب أزمة فيروس «كورونا المستجد».

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