إصابة أول لاعب في الدوري التونسي بفيروس «كورونا»

أعلن نادي «اتحاد بنقردان» التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعب وسط الفريق عمر زكري، بفيروس «كورونا المستجد» ليصبح بذلك أول لاعب في مسابقة الدوري التونسي تصيبه العدوى.

وقال اتحاد بنقردان، في حسابه على «فيسبوك»، وفقًا لـ«الرياضية»: «إصابة اللاعب عمر زكري بفيروس كوفيد-19 المعروف بفيروس كورونا بعد تحاليل مخبرية أُجريت له اليوم هو وعائلته».

وقال اللاعب في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «بعد إصابة جدي بفيروس كورونا أجرت السلطات الصحية اختبارات للكشف عن الفيروس في محيط العائلة، وللأسف جاءت نتيجة اختباراتي إيجابية، إضافة لعدد من أفراد العائلة».