رسميا.. برشلونة يعلن أعضاءه الجدد ويؤكد مقاضاة روسو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 10:22 مساء
رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو. (أرشيفية : إنترنت)

أجرى رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، عدة تغييرات في مجلس إدارته بعد الاستقالة الجماعية لستة من أعضاء المجلس في الآونة الأخيرة.

وقال برشلونة في بيان نشره على موقعه الرسمي: "عقد مجلس إدارة النادي برشلونة اجتماعًا عن بعد اليوم الإثنين، وتم الاتفاق على بعض القرارات".

وأوضح: "بناءً على اقتراح من الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، وافق مجلس الإدارة على تعيين جوردي مويكس وباو فيلانوفا، وأورويل توماس كنائبين للرئيس".

وأضاف: "كذلك مارتا بلانا أمينة سر المجلس، وديفيد بيلفر أمينًا الصندوق، وسيكون خافيير بورداس المدير المسؤول عن الفريق الأول لكرة القدم، بينما سيكون خافيير فيلاجوانا مسؤولًا عن الفريق رديف برشلونة وفرق الشباب وكرة القدم النسائية".

وتابع بيان البرسا: "إعادة تشكيل مجلس الإدارة لا تهدف فقط إلى وضع خطة جديدة للتغلب على عواقب أزمة كورونا التي نمر بها، ولكن أيضًا لإكمال جميع الإجراءات ذات الأولوية المقابلة للبرنامج الحاكم الذي بدأ في عام 2010 والخطة الاستراتيجية 2015-2021 ".

واردف: "يرى المجلس أنه يحتاج تركيز الجميع على هذه التحديات، أكثر من أي وقت مضى، وبعيدًا عن الجدل الداخلي الذي يجب أن يكون حاضرًا دائمًا في مجلس الإدارة، فمن الضروري إيجاد إجماع قوي جدًا وقت الاتفاق على جميع الإجراءات التي يجب تنفيذها خلال هذه الفترة".

وواصل: "في المقابل قرر النادي رفع دعوى ضد إميلي روسو، بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها لوسائل الإعلام"، كما ينفى مجلس إدارة برشلونة بشكل قاطع وجود أي حالة فساد، وبناء عليه تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية".

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد
رياضة عالمية
إنتر يعاند مع إيكاردي ويمنح سان جيرمان ضوءًا أخضر لدفع 70 مليون يورو
رياضة عالمية
«تيك توك دوك».. طبيب يكافح «كورونا» بفيديوهات طريفة
منوعات
طرح أغنية «إنت بطل» لمساندة مرضى «كورونا»
ثقافة وفن
مستشفى دروغبا يفتح أبوابه لمصابي «كورونا»
رياضة عالمية
عماري زايد ينعي مقتل 4 أساتذة جامعيين في «معركة أبوقرين»
ليبيا
السعودية ترجح إمكانية تعليق «التراويح» في حال استمرت أزمة «كورونا»
عربى
إعلان نتائج تحليل 14 حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: إما تسوية الأوضاع أو اللجوء لـ«فيفا»
رياضة محلية
«خارجية الوفاق» تعلن إجراءات لمعالجة أوضاع العالقين في تونس ومصر وتركيا
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيروس «كورونا» يظهر في تحاليل مرضى متعافين