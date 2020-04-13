رسميا.. برشلونة يعلن أعضاءه الجدد ويؤكد مقاضاة روسو

رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو. (أرشيفية : إنترنت)

أجرى رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، عدة تغييرات في مجلس إدارته بعد الاستقالة الجماعية لستة من أعضاء المجلس في الآونة الأخيرة.

وقال برشلونة في بيان نشره على موقعه الرسمي: "عقد مجلس إدارة النادي برشلونة اجتماعًا عن بعد اليوم الإثنين، وتم الاتفاق على بعض القرارات".

وأوضح: "بناءً على اقتراح من الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، وافق مجلس الإدارة على تعيين جوردي مويكس وباو فيلانوفا، وأورويل توماس كنائبين للرئيس".

وأضاف: "كذلك مارتا بلانا أمينة سر المجلس، وديفيد بيلفر أمينًا الصندوق، وسيكون خافيير بورداس المدير المسؤول عن الفريق الأول لكرة القدم، بينما سيكون خافيير فيلاجوانا مسؤولًا عن الفريق رديف برشلونة وفرق الشباب وكرة القدم النسائية".

وتابع بيان البرسا: "إعادة تشكيل مجلس الإدارة لا تهدف فقط إلى وضع خطة جديدة للتغلب على عواقب أزمة كورونا التي نمر بها، ولكن أيضًا لإكمال جميع الإجراءات ذات الأولوية المقابلة للبرنامج الحاكم الذي بدأ في عام 2010 والخطة الاستراتيجية 2015-2021 ".

واردف: "يرى المجلس أنه يحتاج تركيز الجميع على هذه التحديات، أكثر من أي وقت مضى، وبعيدًا عن الجدل الداخلي الذي يجب أن يكون حاضرًا دائمًا في مجلس الإدارة، فمن الضروري إيجاد إجماع قوي جدًا وقت الاتفاق على جميع الإجراءات التي يجب تنفيذها خلال هذه الفترة".

وواصل: "في المقابل قرر النادي رفع دعوى ضد إميلي روسو، بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها لوسائل الإعلام"، كما ينفى مجلس إدارة برشلونة بشكل قاطع وجود أي حالة فساد، وبناء عليه تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية".