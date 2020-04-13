اغتيال لاعب كرة قدم أمام منزله رميا بالرصاص

اغتيل لاعب فريق جواياكيل سيتي الإكوادوري إدوين إسبينوزا (روسيا اليوم)

اغتيل لاعب فريق جواياكيل سيتي الإكوادوري لكرة القدم، إدوين إسبينوزا، بالرصاص أمام منزله الواقع في حي شعبي جنوبي مدينة جواياكيل.

وأعلن المدير الرياضي للفريق كارلوس فرانكو، وفقًا لـ«روسيا اليوم»: «إسبينوزا (20 عاماً) الذي قتل بالرصاص كان لاعباً مستقيماً ومحترماً وخلوقاً للغاية.. أعرفه منذ انضمامه للنادي قبل 12 عاما».

وأضاف أنه على ما يبدو اختلط على القتلة الأمر وأطلقوا النار على إسبينوزا بالخطأ حيث اعتقدوا أنه شخص آخر.

وكان إسبينوزا يلعب في مركز خط الوسط بجواياكيل سيتي، وكان يتدرب في منزله هذه الأيام كحال باقي لاعبي الأندية الإكوادورية بسبب توقف الدوري منذ 15 مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.