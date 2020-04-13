توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد

هاري كين في تدريبات سابقة مع توتنهام (أرشيفية : الإنترنت)

حدد نادي «توتنهام» الإنجليزي سعر البيع المحتمل لهدافه هاري كين في ظل إبداء عديد الأندية الأوروبية اهتمامها بضمه، ووفقًا لجريدة «دايلي ميل» أمس الأحد، فإن توتنهام يرغب في الحصول على 227 مليون يورو للاستغناء عن كين، ويرغب «توتنهام» في تحطيم الرقم القياسي لأغلى صفقة في العالم والمتمثلة في انتقال البرازيلي نيمار من «برشلونة» الإسباني لـ«باريس سان جيرمان» الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، كما يتطلع «توتنهام» لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصفقة المحتملة للمساهمة في سداد الديون المتراكمة على النادي، من أعمال بناء الاستاد الجديد.

أُثيرت تكهنات واسعة في الفترة الماضية حول رغبة «ريال مدريد» الإسباني و«مانشستر يونايتد في ضم كين، ولا يزال الـ«ريال» يراقب كين بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فعلى الرغم من الحصار العام بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد»، الذي تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة في العالم بعد أن قتل الآلاف وأصاب الملايين، إلا أن مسؤولي النادي الملكي لا يزالون في حديث مستمر حول إمكانية التعاقد مع كين.

هاري كين بات على استعداد لمغادرة «توتنهام» في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يتمتع المهاجم الإنجليزي بسجل حافل، ويريد أن يجد ناديًا يمكنه منحه الفرصة للفوز بالألقاب بعد أن خسر ناديه نسخة دوري الأبطال الأخيرة أمام «ليفربول» الإنجليزي في أعلى سقف يصل له «توتنهام» في المنافسات، دون أن يتوج كين مع زملائه، الأمر الذي دفعه للتفكير في الانضمام لنادٍ ينافس بشكل دائم على البطولات، وفقًا لما تناقلته الوكالات.

وسيكون «مانشستر سيتي» و«مانشستر يونايتد» و«يوفنتوس» مستعدة للحصول على خدمات هاري كين، لكن يبدو أن النادي الأكثر تصميمًا لضم كين هو «ريال مدريد» الإسباني بعد أن تمسك بوجوده الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

من جانبه سبق وأكد رئيس «ريال مدريد»، فلورنتينو بيريز، أنه يوجه ضربة رياضية كبيرة بضم كين مما يسمح له بخطف نجم جديد من الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» بعد عام من وصول إيدين هازارد من «تشيلسي»، حيث يرى بيريز أن وصول كين إلى ملعب سانتياغو برنابيو سيجذب عديد الرعاة وسينعش خزائن النادي في المستقبل القريب حال إتمام الصفقة بنجاح.