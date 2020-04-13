إنتر يعاند مع إيكاردي ويمنح سان جيرمان ضوءًا أخضر لدفع 70 مليون يورو

المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أرشيفية : الإنترنت)

منذ أن رحل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن صفوف «إنتر ميلان» الإيطالي في بداية الموسم الجاري و«النيراتزوري» لا يعرف طعم الاستقرار الهجومي، بعد أن افتقد الهدف الأول للفريق في السنوات الأخيرة، حيث تسببت الخلافات بين اللاعب الأرجنتيني وإدارة النادي في الاستغناء عن خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى «باريس سان جيرمان» الفرنسي، على أمل أن تكون عودة إيكاردي إلى معقل الـ«إنتر» أفضل بعد هدوء الأوضاع بين الطرفين، قبل تفشي فيروس «كورونا المستجد» الذي أوقف النشاط الرياضي في العالم بأسره.

يبدو أن رغبة «إنتر ميلان» باتت واضحة في التخلص نهائيًّا من إيكاردي، رغم حاجته الماسة إليه، بعدما كشف نائب رئيس النادي، الأرجنتيني خافير زانيتي أنه يعتقد بأن عودة مواطنه إلى «النيراتزوري» تبدو غير مطروحة، حيث يلعب إيكاردي للنادي الباريسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يسمح بانتقاله نهائيًّا مقابل 70 مليون يورو.

ورغم أن اللاعب الأرجنتيني أبدع في «الكالتشيو» على مدار سبع مواسم متتالية، إلا أن العلاقة مع «إنتر ميلان» يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود، علمًا أنه حقق أرقامًا جيدة للغاية مع «سان جيرمان»، بمشاركته في 31 مباراة، بينما أحرز 20 هدفًا في مختلف البطولات التي شارك بها مع الفريق، في المقابل قد تبدو الأمور سانحة أمام الأندية الإيطالية لضم صفقة من العيار الثقيل، خاصة أن إيكاردي لديه خبرة كبيرة في الدوري الإيطالي، بعدما ظهر للمرة الأولى في «الكالتشيو» من بوابة «سامبدوريا» في موسم 2012-2013، بعدما كان قد تأهل مع الفريق من دوري الدرجة الثانية، بينما قدم نفسه لجمهور الدوري الإيطالي، بإحرازه 10 أهداف في 31 مباراة، لينضم مباشرة بعدها إلى «إنتر ميلان» في الموسم التالي.

نجح اللاعب الأرجنتيني في موسمه الأول مع «إنتر في إحراز 9 أهداف في 22 مباراة، قبل أن ينفجر في الموسم الثاني، بإحرازه 22 هدفًا في 36 مباراة، ليواصل بعدها تألقه في 3 مواسم متتالية في 2016 و2017 و2018، بإحرازه 16 و24 و29 هدفًا على التوالي، في المقابل توترت العلاقة بين إيكاردي والمدرب سباليتي في الموسم الماضي، ليخرج من حسابات النادي، ويتراجع معدله التهديفي إلى 11 هدفًا في 29 مباراة، بينما بلغ مجموع أهداف اللاعب الأرجنتيني مع «إنتر ميلان» 134 هدفًا في مختلف المسابقات في 251 مباراة، وهو أفضل هداف مع الفريق.