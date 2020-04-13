إنتر يعاند مع إيكاردي ويمنح سان جيرمان ضوءًا أخضر لدفع 70 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 05:40 مساء
المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أرشيفية : الإنترنت)

منذ أن رحل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن صفوف «إنتر ميلان» الإيطالي في بداية الموسم الجاري و«النيراتزوري» لا يعرف طعم الاستقرار الهجومي، بعد أن افتقد الهدف الأول للفريق في السنوات الأخيرة، حيث تسببت الخلافات بين اللاعب الأرجنتيني وإدارة النادي في الاستغناء عن خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى «باريس سان جيرمان» الفرنسي، على أمل أن تكون عودة إيكاردي إلى معقل الـ«إنتر» أفضل بعد هدوء الأوضاع بين الطرفين، قبل تفشي فيروس «كورونا المستجد» الذي أوقف النشاط الرياضي في العالم بأسره.

يبدو أن رغبة «إنتر ميلان» باتت واضحة في التخلص نهائيًّا من إيكاردي، رغم حاجته الماسة إليه، بعدما كشف نائب رئيس النادي، الأرجنتيني خافير زانيتي أنه يعتقد بأن عودة مواطنه إلى «النيراتزوري» تبدو غير مطروحة، حيث يلعب إيكاردي للنادي الباريسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يسمح بانتقاله نهائيًّا مقابل 70 مليون يورو.

ورغم أن اللاعب الأرجنتيني أبدع في «الكالتشيو» على مدار سبع مواسم متتالية، إلا أن العلاقة مع «إنتر ميلان» يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود، علمًا أنه حقق أرقامًا جيدة للغاية مع «سان جيرمان»، بمشاركته في 31 مباراة، بينما أحرز 20 هدفًا في مختلف البطولات التي شارك بها مع الفريق، في المقابل قد تبدو الأمور سانحة أمام الأندية الإيطالية لضم صفقة من العيار الثقيل، خاصة أن إيكاردي لديه خبرة كبيرة في الدوري الإيطالي، بعدما ظهر للمرة الأولى في «الكالتشيو» من بوابة «سامبدوريا» في موسم 2012-2013، بعدما كان قد تأهل مع الفريق من دوري الدرجة الثانية، بينما قدم نفسه لجمهور الدوري الإيطالي، بإحرازه 10 أهداف في 31 مباراة، لينضم مباشرة بعدها إلى «إنتر ميلان» في الموسم التالي.

نجح اللاعب الأرجنتيني في موسمه الأول مع «إنتر في إحراز 9 أهداف في 22 مباراة، قبل أن ينفجر في الموسم الثاني، بإحرازه 22 هدفًا في 36 مباراة، ليواصل بعدها تألقه في 3 مواسم متتالية في 2016 و2017 و2018، بإحرازه 16 و24 و29 هدفًا على التوالي، في المقابل توترت العلاقة بين إيكاردي والمدرب سباليتي في الموسم الماضي، ليخرج من حسابات النادي، ويتراجع معدله التهديفي إلى 11 هدفًا في 29 مباراة، بينما بلغ مجموع أهداف اللاعب الأرجنتيني مع «إنتر ميلان» 134 هدفًا في مختلف المسابقات في 251 مباراة، وهو أفضل هداف مع الفريق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية ترجح إمكانية تعليق «التراويح» في حال استمرت أزمة «كورونا»
عربى
«رويترز»: اتفاق «أوبك» على أكبر خفض للإنتاج يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا
اقتصاد
إعلان نتائج تحليل 14 حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: إما تسوية الأوضاع أو اللجوء لـ«فيفا»
رياضة محلية
جونسون يؤكد أن حالته كانت لتتدهور في أي لحظة خلال وجوده في المستشفى
دولى
«خارجية الوفاق» تعلن إجراءات لمعالجة أوضاع العالقين في تونس ومصر وتركيا
ليبيا
بريطانيا ستمنح الدول النامية 200 مليون جنيه استرليني لمواجهة «كورونا»
اقتصاد
1920 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
ليبيا
صنع الله: غلق أنبوب الغاز بسيدي السائح عمل إجرامي ويجب أن ينتهي في الحال
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أغرب طريقة لمعاقبة منتهكي تدابير العزل