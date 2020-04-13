مستشفى دروغبا يفتح أبوابه لمصابي «كورونا»

المهاجم الإيفواري الأسطوري، ديدييه دروغبا (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن المهاجم الإيفواري الأسطوري، ديدييه دروغبا أن المستشفى الذي أسسه في مدينة أبيدجان عاصة بلاده، سيكون تحت خدمة السلطات لتخصيصه كمركز للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، حيث أكدت جريدة «ليكيب» الرياضية، اليوم الإثنين، أن مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، قدم المشروع في المستشفى الواقع بأحد الأحياء الشهيرة في أبيدجان، وأن السلطات قدمت الشكر للهداف الأسطوري.

من جانبها أشارت مديرة المؤسسة التي تدير المركز الطبي، مريم بريكا، أن السلطات ستكون لها الكلمة الأخيرة في تشغيل المستشفى بالطريقة التي تريدها، ووفقاً للإحصائيات الرسمية، بلغ عدد المصابين بالوباء في البلد الأفريقي 533 حالة مع وفاة خمسة أشخاص، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

لا تقتصر الشعبية الجارفة لدروغبا على بلدته أو منطقته، بل تمتد إلى مختلف أرجاء العالم، كونه سفيرا دائما للقارة السمراء، فرغم ما حققه النجم الإيفواري من إنجازات وشهرة كبيرة في عالم كرة القدم، بحصوله مع البلوز على لقب الدوري الإنجليزي ومنافسته الدائمة على لقب هداف الدوري الإنجليزي، ومساعدة منتخب بلاده في الوصول إلى كأس العالم عامي 2006 و2010، إلا أنه يرى أن أهم إنجاز في حياته هو مبادرته لإنشاء مستشفى خيري للفقراء في أبيدجان.

وقد تبرع النجم الإيفواري بمبلغ 3 ملايين جنيه استرليني لتنفيذ هذا المشروع الإنساني، وفي تصريحات للموقع الرسمي لنادي تشيلسي قال دروغبا:«بدأت في بناء مستشفى في أبيدجان، وهذا سيكون أفضل إنجاز في حياتي، فأنا أعتقد ان بعض اللاعبين ليس لديهم الوقت الكافي ليسألوا أنفسهم ماذا ستفعل بعد الانتهاء من ممارسة الكرة، وأنا لم أتأخر في توجيه هذا السؤال إلى نفسي والإجابة عليه عمليا، من خلال القيام ببناء هذا المستشفى».

وساهم عدد من نجوم الدوري الإنجليزي بمساندة دروغبا في خطوته التي اتخذها بتنظيم حفل خيري جمع دروغبا من خلاله نصف مليون جنيه استرليني لدعم مشروعه الخيري، وعلى رأس النجوم الذين ساهموا في هذا العمل مايكل إيسيان وجو كول وآشلي كول وأنيلكا وغيرهم من مشاهير اللاعبين.