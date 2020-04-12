ريال مدريد يدرس استئناف تدريبات فريق الكرة

فريق ريال مديد الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أنه يدرس جديًا استئناف تدريباته فريق الكرة، التي توقفت منذ الشهر الماضي، بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويعمل الجهاز الطبي للنادي الملكي بقيادة نيكو ميهيتش، وفقًا "العربية"، على وضع استراتيجية احترازية خاصة للفريق تحسبا للعودة إلى التدريبات.

وتأتي تلك الخطوة بعد ساعات من إعلان ريال سوسيداد الإسباني لإمكانية استئناف تدريبات الفريق الأول يوم الثلاثاء.

وكان ريال مدريد هو أول فريق يفرض الحجر الصحي على لاعبيه ومسؤوليه في 12 مارس الماضي وذلك بعد إصابة لاعب فريق كرة السلة تري تومبكينز بكورونا.