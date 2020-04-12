12 مليون يورو تنتظر ديبالا في «يوفنتوس»

مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا (أرشيفية: الإنترنت)

يستعد نادي «يوفنتوس» الإيطالي لتجديد عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا رغم توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وكان ديبالا قريبًا من الرحيل عن «يوفنتوس» خلال الميركاتو الصيفي العام الماضي، حيث كان الدولي الأرجنتيني المرشح الأول لتعويض الرحيل المحتمل لنيمار آنذاك إلى «برشلونة»، كما كان ديبالا محط أنظار أندية أخرى مثل «توتنهام هوتسبير»، و«مانشستر يونايتد»، لكن اللاعب اختار البقاء مع «يوفنتوس» هذا الموسم.

بات ديبالا الآن هو أفضل لاعب في الموسم الحالي في «يوفنتوس»، إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما جعل إدارة نادي «السيدة العجوز» تخطط لمكافأة اللاعب، ومنحه عقدًا جديدًا مع الفريق، حيث ذكرت جريدة «لو 10سبوت»، أن إدارة «يوفنتوس» ستقوم بقطع كافة السبل من قبل «باريس سان جيرمان» لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، وستجدد عقد اللاعب براتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو صافي، وهو أعلى من راتبه الحالي المقدر بـ7 ملايين يورو سنويًّا.

إدارة نادي «يوفنتوس» الإيطالي تستعد أيضًا لكشف إعلان استدعاء جميع لاعبيها العالقين في بلادهم، بعد تفشي أزمة فيروس «كورونا المستجد» حول العالم، الذي أوقف جميع مظاهر الحياة، على خلفية حصده آلاف البشر وإصابة الملايين، وكان لإيطاليا رقم مخيف في الأزمة، ليتم تعليق الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى، لكن نادي «السيدة العجوز» بات على استعداد لإعادة اللاعبين إلى إيطاليا خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد لاحتمالية استئناف التدريبات في مايو المقبل.

لاعب نادي «يوفنتوس»، البرازيلي دوغلاس كوستا، هو أول مَن ترك انطباعًا سيئًا بشأن العودة إلى إيطاليا، بعد بقائه في البرازيل، بالرغم من إعلانه مسبقًا عودته في الثالث من أبريل الجاري، حيث يستعد «يوفنتوس» لطلب عودة لاعبيه من أجل دخولهم في فترة العزل الصحي لمدة 14 يومًا، وتجهيزهم للتدريبات مرة أخرى، لكن دوغلاس كوستا يعد واحدًا من ثلاثي «يوفنتوس» الموجود في البرازيل في الوقت الحالي، بجانب أليكس ساندرو، ودانيلو دا سيلفا، وفقًا لما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو موجود في البرتغال قبل الأزمة، بسبب سفره المفاجئ للوقوف بجوار والدته المريضة، لتمد أزمة «كورونا» راحته السلبية في بلاده، بينما غونزالو هيغواين يوجد في الأرجنتين، وميراليم بيانيتش في لوكسمبورغ، وفويتشيك تشيزني في بولندا، وأدريان رابيو في فرنسا، ورودوريغو بينتانكورفي الأوروغواي، وسامي خضيرة في ألمانيا، حيث يعد الأمر صعبًا بالنسبة للموجودين في قارة أميركا الجنوبية، بسبب غلق الرحلات الجوية في الوقت الحالي، ولكن لن يواجه اللاعبون أصحاب الطائرات الخاصة أزمة كبيرة بهذا الشأن، إذا أرادوا العودة، وسط مخاوف من إيطاليا تحديدًا بعد أن تفشى فيها الوباء.