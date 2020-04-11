يوفنتوس يدرس استدعاء نجومه لإيطاليا وسط أنباء عن احتمالية تمرد

فريق يوفنتوس الإيطالي (أرشيفية : إنترنت)

تستعد إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لكشف إعلان استدعاء جميع لاعبيها العالقين في بلادهم، بعد تفشي أزمة فيروس «كورونا» المستجد حول العالم، والذى أوقف جميع مظاهر الحياة، على خلفية حصده آلاف البشر وإصابة الملايين، وكان لإيطاليا رقم مخيف في الأزمة، ليتم تعليق الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى، لكن نادي «السيدة العجوز» بات على استعداد لإعادة اللاعبين إلى إيطاليا خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد لاحتمالية استئناف التدريبات في مايو المقبل.

لاعب نادي يوفنتوس، البرازيلي دوغلاس كوستا، هو أول من ترك انطباعا سيئا بشأن العودة إلى إيطاليا، بعد بقائه في البرازيل، بالرغم من إعلانه مسبقا بعودته في الثالث من أبريل الجاري، حيث يستعد يوفنتوس لطلب عودة لاعبيه من أجل دخولهم في فترة العزل الصحي لمدة 14 يوما، وتجهيزهم للتدريبات مرة أخرى، لكن دوغلاس كوستا يعد واحدا من ثلاثي يوفنتوس الموجود في البرازيل في الوقت الحالي، بجانب أليكس ساندرو، ودانيلو دا سيلفا، وفقا لما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو»، اليوم السبت.

البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو موجود في البرتغال قبل الأزمة، بسبب سفره المفاجئ للوقوف بجوار والدته المريضة، لتمد أزمة «كورونا» راحته السلبية في بلاده، بينما غونزالو هيغواين يوجد في الأرجنتين، وميراليم بيانيتش في لوكسمبورغ، وفويتشيك تشيزني في بولندا، وأدريان رابيو في فرنسا، ورودوريغو بينتانكورفي الأوروغواي، وسامي خضيرة في ألمانيا، حيث يعد الأمر صعباً بالنسبة للموجودين في قارة أميركا الجنوبية، بسبب غلق الرحلات الجوية في الوقت الحالي، ولكن لن يواجه اللاعبون أصحاب الطائرات الخاصة أزمة كبيرة بهذا الشأن، إذا أرادوا العودة، وسط مخاوف من إيطاليا تحديدا بعد أن تفشى فيها الوباء.