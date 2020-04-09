ريال مدريد يعلن تخفيض رواتب لاعبيه والجهاز الفني بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 01:12 صباحا
فريق ريال مدريد الإسباني. (سكاي نيوز)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي، خفض رواتب لاعبيه، لمواجهة العبء المالي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.

وقال الريال في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لـ"سكاي نيوز": «اتفق اللاعبون والمدربون في الفريق الأول لكرة القدم والسلة، إلى جانب المدراء التنفيذيين الرئيسيين على خفض رواتبهم لهذا العام بنسبة 10% إلى 20%، اعتمادا على الظروف التي قد تؤثر على نهاية الموسم».

وأوضح البيان: «هذا القرار اتخذه اللاعبون والمدربون والموظفون، ويجنب بقية العمال وجود أي إجراءات صادمة قد تؤثر عليهم، كما يساهم في الأهداف الاقتصادية للكيان في ضوء انخفاض الدخل نتيجة تعليق المسابقات».

وتابع: «يفخر ريال مدريد بجميع الذين يشكلون هذه العائلة العظيمة ويحافظون على القيم التي لا تتزعزع، والتي تصبح ذات قيمة خاصة في الأوقات الصعبة».

وأضاف: «يرغب ريال مدريد وشركاؤه ومشجعوه في تقديم كل الحب والتضامن لأولئك الذين عانوا من عواقب مباشرة، بسبب هذا الفيروس الذي يصيبنا جميعا، خاصة أولئك الذين فقدوا أحد أفراد الأسرة أو الأحباء».

وختم البيان: «يتمنى النادي الشفاء العاجل لجميع المرضى، وينقل خالص شكره لأولئك الذين يلعبون دورا أساسيا ومثاليا وداعما في المعركة ضد فيروس كورونا».

وكان ريال مدريد قد خصص ملعبه الشهير "سانتياغو برنابيو" لتخزين المعدات الطبية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط | هذا المساء - الدكتور محمود جبريل، مناقبه ومواقفه
فيديو
مصر: اقتطاع 20% من رواتب الوزراء دعما للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة «كورونا»
اقتصاد
«نتفليكس» تعلن تطوير أساليب وأدوات الرقابة للعائلات
ثقافة وفن
محمد محيي يقترب من مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري» (فيديو)
ثقافة وفن
«كورونا» ينهي مسيرة نجم موسيقى الفوك
ثقافة وفن
الصين ترفع الحظر عن بؤرة كورونا.. وترامب يهدد!
دولى
«بوابة الوسط» ترصد آخر إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة
ليبيا
ترامب يعلن تجميد مساهمة أميركا المالية في منظمة الصحة العالمية
دولى
مؤسس «تويتر» يتبرع بمليار دولار لمكافحة «كورونا»
دولى
إرسال 30 طبيبا ليبيا إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
شفاء طبيب ليبي أصيب بـ«كورونا» في إسبانيا
ليبيا
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» عميل سري للاحتيال الإلكتروني