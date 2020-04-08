تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 07:10 مساء
منافسات سابقة في بطولة ألعاب القوى. (أرشيفية : إنترنت)

كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن بطولة العالم المقررة في ولاية أوريجون الأمريكية، تأجلت لمدة 11 شهرًا لتقام في يوليو 2022 لتجنب التعارض مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو.

وأعلن الاتحاد الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، إنه أقر الموعد الجديد بعد مناقشات مكثفة مع الأطراف المعنية في الرياضة، وأكد أن البطولة ستنظم في أوريجون بين يومي 15 و24 يوليو 2022.

وكان الموعد السابق بين يومي السادس و15 أغسطس 2021 واختيرت مواعيد جديدة لتجنب التعارض أيضًا مع ألعاب الكومنولث 2022 في برمنجهام في إنجلترا (من 27 يوليو وحتى السابع من أغسطس) وبطولة أوروبا لألعاب القوى في ميونيخ (بين 15 و21 أغسطس).

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