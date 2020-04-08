رونالدينيو يغادر السجن في باراغواي بـ«كفالة مالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 01:11 صباحا
البرازيلي رونالدينيو مع رجال الشرطة في باراغواي (أرشيفية : الإنترنت)

أفرجت السلطات في باراغواي، اليوم الثلاثاء، عن النجم البرازيلي رونالدينيو، بعدما قضى أكثر من شهر في السجن، ودفعه كفالة مالية قدرها 1.6 مليون دولار.

وكشفت شبكة "إسبن" البرازيلية، وفقًا لـ"الرياضية"، أن رونالدينيو سيخرج من السجن مع انتقاله إلى الإقامة الجبرية في أحد المنازل الخاصة ببارجواي، لحين إكمال التحقيقات معه.

ويواجه رونالدينيو تهم دخول باراغواي مستخدما جوازات سفر مزورة رفقة أخيه، لذلك تم احتجازه في المطار رفقة أخيه.

يذكر أن رونالدينيو لم يحصل على البراءة من القضايا الموجهة ضده، لكنه فقط خرج من السجن على ذمة التحقيقات بعد دفعه الكفالة المالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفيات «كوفيد-19» في فرنسا تتخطى الـ10 آلاف
دولى
لأول مرة.. لا وفيات في الصين بسبب «كورونا»
دولى
السعودية تفرض منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في مدن رئيسية
عربى
حصيلة الوفيات اليومية بـ«كوفيد-19» في إيطاليا تعاود الارتفاع
دولى
وداعا فرج ادوال.. حارس مرمى الأفريقي بدرنة عملاق ومكتشف المواهب
رياضة محلية
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
بالصور: الانتهاء من تصوير مسلسل «جاري يا جاري» ببنغازي
ثقافة وفن
رثاء محمود جبريل يجمع الداخل والخارج
ليبيا
جديد «كورونا». . تفاؤل في أوروبا بتراجع الوباء والولايات المتحدة تنتظر الأصعب
دولى
إيران تتهم الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا
دولى
شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا
رياضة محلية
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متعافٍ يروي مأساته مع «كورونا» والأعراض «الغريبة»