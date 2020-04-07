«فيفا» يعلن تمديد عقود اللاعبين وتعديل فترة الانتقالات ومواعيد الميركاتو

الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». (إنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الثلاثاء، أنه عمل على سلسلة من التوصيات والمبادئ، لمعالجة بعض القضايا الرئيسية التي نتجت عن أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال فيفا، في بيان رسمي: «تم اتخاذ القرارات بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، وعقب تكوين فريق عمل برئاسة نائب رئيس فيفا، وممثلين عن الأندية واللاعبين والدوريات والاتحادات الوطنية والقارية، وتم الاتفاق على مجموعة من المبادئ بالإجماع، من قبل فريق العمل، وأقرها مكتب مجلس فيفا اليوم».

وواصل: «العقود التي تنتهي صلاحيتها عادة عند الموعد الأصلي لانتهاء الموسم، يجب تعديلها لتتزامن مع النهاية الفعلية للموسم»، موضحًا: «مع تعليق اللعب الحالي في معظم البلدان، من الواضح الآن أن الموسم الحالي لن ينتهي في الوقت المحدد مسبقًا، ولذلك يُقترح تمديد العقود حتى الوقت الذي ينتهي فيه الموسم بالفعل».

واستطرد البيان: «يُطبق مبدأ مماثل على العقود، التي من المقرر أن تبدأ في الموسم الجديد، ما يعني أن سريان هذه العقود سيتأخر حتى يبدأ الموسم التالي بالفعل».

حلول عادلة

واسترسل: «من الواضح أن كورونا له تأثير كبير على عائدات الأندية، لأنه لا يمكن لعب المباريات، لذا يجب على كرة القدم مثل قطاعات الاقتصاد الأخرى، أن تجد حلولًا عادلة لهذه الظروف، وتحقق توازنا معقولا للمصالح بين اللاعبين والأندية».

واستمر: «يشجع فيفا الأندية واللاعبين بشدة، على العمل معًا لإيجاد اتفاقات وحلول، خلال الفترة التي يجري فيها تعليق بطولات كرة القدم».

وأضاف «فيفا»: «الأمر يرجع في المقام الأول إلى الأطراف الوطنية ذات الصلة، لإيجاد حلول تناسب الظروف في كل بلد».

وأردف: «إذا لم تتفق الأطراف، ووصلت القضايا إلى فيفا، سيتم دراسة الأمر وفقًا لعدة عوامل، مثل: هل هناك محاولة حقيقية من النادي للتوصل إلى اتفاق مع اللاعبين؟ وما الوضع الاقتصادي للنادي؟ وصافي دخل اللاعبين بعد تعديل العقد، وهل تم التعامل مع كل اللاعبين على قدم المساواة أم لا؟».

وفيما يتعلق بمواعيد الميركاتو، أقر «فيفا» بأنه من الضروري تعديل الوضع وفقًا للظروف الجديدة.

وبناءً على ذلك، سيكون الاتحاد الدولي مرنًا، وسيسمح بتحديد الاتحادات لمواعيد الانتقالات، بشرط أن تقع بين نهاية الموسم القديم وبداية الموسم الجديد.

وفي الوقت نفسه، سيحاول «فيفا» ضمان أعلى مستوى من التنسيق، وسيضع في الاعتبار أيضًا الحاجة إلى حماية انتظام ونزاهة المسابقات، بحيث لا تكون النتائج الرياضية لأي بطولة غير عادلة.