مولر يمد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2023

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 03:17 مساء
مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر بعد تمديد عقده (إنترنت)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد مهاجمه توماس مولر لعامين إضافيين حتى 2023، ليستمر مشوار ابن الثلاثين عامًا مع الفريق الذي حل فيه العام 2000، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي بعدها بثمانية أعوام، وفقًا لوكالات الأنباء.

وقال بايرن في بيان: «يواصل بايرن وتوماس مولر شراكتهما الطويلة، بعد محادثات بناءة وإيجابية، اتفق النادي واللاعب المهاجم على تمديد عقده لمدة عامين حتى 30 يونيو 2023».

جاء مولر من بافاريا العليا إلى بطل الدوري الألماني من ناديه الأصلي «تي إس في باهل» في سن العاشرة، شق طريقه بعدها في كافة الفرق العمرية لبايرن، وكان عنصرًا دائمًا في الفريق المحترف منذ العام 2009.

توج مولر خلال مسيرته الطويلة مع النادي البافاري بلقب الدوري المحلي ثماني مرات، بينها المواسم السبعة الأخيرة، كما نال لقب الكأس المحلية خمس مرات، إضافة إلى تتويجه بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية العام 2013 ليستمر التناغم بينهما حتى 2023.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة.. لا وفيات في الصين بسبب «كورونا»
دولى
السعودية تفرض منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في مدن رئيسية
عربى
حصيلة الوفيات اليومية بـ«كوفيد-19» في إيطاليا تعاود الارتفاع
دولى
وداعا فرج ادوال.. حارس مرمى الأفريقي بدرنة عملاق ومكتشف المواهب
رياضة محلية
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
بالصور: الانتهاء من تصوير مسلسل «جاري يا جاري» ببنغازي
ثقافة وفن
رثاء محمود جبريل يجمع الداخل والخارج
ليبيا
جديد «كورونا». . تفاؤل في أوروبا بتراجع الوباء والولايات المتحدة تنتظر الأصعب
دولى
إيران تتهم الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا
دولى
شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا
رياضة محلية
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
جبريل .. المخطط الاستراتيجي الذي اصطادته السياسة
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متعافٍ يروي مأساته مع «كورونا» والأعراض «الغريبة»