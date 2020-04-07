مولر يمد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2023

مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر بعد تمديد عقده (إنترنت)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد مهاجمه توماس مولر لعامين إضافيين حتى 2023، ليستمر مشوار ابن الثلاثين عامًا مع الفريق الذي حل فيه العام 2000، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي بعدها بثمانية أعوام، وفقًا لوكالات الأنباء.

وقال بايرن في بيان: «يواصل بايرن وتوماس مولر شراكتهما الطويلة، بعد محادثات بناءة وإيجابية، اتفق النادي واللاعب المهاجم على تمديد عقده لمدة عامين حتى 30 يونيو 2023».

جاء مولر من بافاريا العليا إلى بطل الدوري الألماني من ناديه الأصلي «تي إس في باهل» في سن العاشرة، شق طريقه بعدها في كافة الفرق العمرية لبايرن، وكان عنصرًا دائمًا في الفريق المحترف منذ العام 2009.

توج مولر خلال مسيرته الطويلة مع النادي البافاري بلقب الدوري المحلي ثماني مرات، بينها المواسم السبعة الأخيرة، كما نال لقب الكأس المحلية خمس مرات، إضافة إلى تتويجه بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية العام 2013 ليستمر التناغم بينهما حتى 2023.