إيطاليا ترسم ملامح ديمبلي مع برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 11:06 صباحا
الفرنسي عثمان ديمبلي المحترف بصفوف برشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

بات الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي المحترف بصفوف برشلونة الإسباني على أعتاب الاحتراف في الدوري الإيطالي، بعد أن أصبح على رادار عملاقي إيطاليا في الميركاتو الصيفي المقبل، فلم يسلم عثمان ديمبلي من الإصابات، حيث تعرض لإصابة خطيرة مؤخرا أجرى على أثرها عملية جراحية ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر، في حين يعيش ديمبلي كابوسا منذ وصوله لبرشلونة مقابل 125 مليون يورو من بوروسيا دورتموند الألماني في العام 2017.

لعب الدولي الفرنسي خمس مباريات فقط في الدوري الإسباني، بسبب العديد من الإصابات التي منعته من اللعب بشكل منتظم، لكن قادة نادي برشلونة سئموا من إصابات اللاعب، ويمكن لبرشلونة بيع ديمبلي في الصيف المقبل، حيث كان اللاعب مرتبطا في الصيف الماضي بالدخول في صفقة ضم نيمار جونيور دا سيلفا، قبل أن تتوقف المفاوضات بين الناديين، وفقا لما كشفته تقارير إعلامية إيطالية وإسبانية معا، حسبما أفادت وكالات الأنباء، اليوم الثلاثاء.

من جانبها أكدت جريدة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن باريس سان جيرمان ليس النادي الوحيد المهتم بضم عثمان ديمبلي، حيث تحدث النادي الكتالوني أيضا حول ديمبلي مع يوفنتوس وإنتر ميلان في الأشهر الأخيرة، وفيما يتعلق بإنتر ميلان، فقد تم ذلك بالتأكيد في سياق المناقشات حول قدوم لاوتارو مارتينيز إلى ملعب كامب نو الذي يعتبر أولوية قصوى لبرشلونة، في ظل الرغبة القوية لدى إدارة البارسا في دعم الصفوف خلال الفترة المقبلة.

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