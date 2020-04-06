ليفربول يتراجع عن قراره بشأن موظفيه

فريق ليفربول الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، تراجعه عن طلب فرض بطالة جزئية على موظفيه بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، وذلك بعد انتقادات واسعة طالته جراء هذه الخطوة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للنادي بيتر مور في رسالة مطولة إلى المشجعين نشرت على موقع ليفربول الرسمي: «نعتقد أننا توصلنا إلى الخلاصة الخاطئة في الأسبوع الماضي.. ونحن نأسف لذلك بشدة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ووجد النادي نفسه محط انتقادات واسعة في الأيام الماضية، جراء الخطوة التي كانت تعني أنه سيستفيد من دعم حكومي لتغطية الجزء الأكبر من رواتب الموظفين من غير اللاعبين.