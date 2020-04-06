«فيفا» يوصى بتراضي الأندية واللاعبين حول الرواتب والعقود بعد جائحة «كورونا»

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من الأندية واللاعبين التوصل إلى اتفاقات بشأن خفض الرواتب، في ظل توقف منافسات اللعبة بسبب فيروس «كورونا» المستجد، حسب ما أفاد به مصدر مقرب من الاتحاد لوكالة «فرانس برس»، اليوم الإثنين.

إلى ذلك، أوصى الفيفا بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي عادة في 30 يونيو المقبل، حتى نهاية الموسم الكروي بعد التمكن من استئنافه، وذلك بحسب مجموعة توجيهات أعدها بالاتفاق مع الاتحادات القارية، وتشمل تأجيل فتح باب الانتقالات الصيفية طالما لم ينته موسم 2019-2020.

وأكدت تقارير أوروبية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس مقترحا بشأن استكمال موسم 2020/2019، للسماح للدوريات المحلية لإنهاء مسابقاتها بعد التوقف الذي أعقب انتشار فيروس «كورونا»، الذي أثر بشكل مباشر على كل الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما ألقى بظلاله على المجال الرياضي مما أدى إلى تعليق المباريات المحلية وإلغاء بعض المسابقات الأوروبية والعالمية.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري البلجيكي الوحيدة التي أوصت بإنهاء الموسم وتتويج كلوب بروج بطلًا للموسم الحالي، خصوصا أنه يبتعد بصدارة الدوري بفارق 15 نقطة عن منافسه جينت، وتتبقى جولة واحدة فقط على نهاية البطولة، بينما دوريات دول العالم وكذلك البطولات القارية على صعيد الأندية والمنتخبات ما زالت متوقفة إلى أجل غير مسمى.