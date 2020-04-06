«الرقص» سلاح نجمة التنس التونسية أمام «كورونا»

نجمة التنس التونسية أنس جابر (أرشيفية : الإنترنت)

تتواجد نجمة التنس التونسية أنس جابر في نيويورك، دون أن تنجح في العودة إلى بلادها، لتصبح عالقة في الولايات المتحدة الأميركية، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد الذي قتل الآلاف وأصاب الملايين حول العالم بأسره، مما تسبب في إيقاف جميع الأنشطة الحياتية والإنسانية في جميع البلاد دون استثناء، الأمر الذي أجبر جميع الرياضيين في مختلف الألعاب على مزاولة التدريبات في منازلهم حتى لا تنخفض معدلات اللياقة البدنية.

أنس جابر خرجت بتصريحات مثيرة، حيث قالت إنها تفكر في ممارسة الرقص للحفاظ على لياقتها البدنية، في ظل توقف البطولات، بسبب انتشار العدوى حول العالم، وهي الوسيلة المثلى التي وجدتها نجمة التنس التونسية للحفاظ على لياقتها وسط هذه الظروف القهرية الصعبة، وفقا لما كشفت عنه «رويترز»، اليوم الإثنين.

أنس جابر (25 عاما) هي أول تونسية وأول عربية تصل لدور الثمانية في البطولات الكبرى، وكان ذلك في أستراليا المفتوحة 2020 في ملبورن بارك، حيث خسرت أمام الأميركية صوفيا كينين، التي توجت باللقب بعد ذلك، لكن توقف منافسات اللعبة، بسبب الفيروس القاتل حتى منتصف يوليو المقبل على أقل تقدير بالتأكيد لا يصب في صالحها، مع إلغاء بطولات موسمي الملاعب الرملية والعشبية، في ظل قيود السفر المفروضة حول العالم بين جميع الدول.

وفي تسجيل بث على حساب بطولة أستراليا للتنس عبر «تويتر»، قالت جابر وهي تبتسم: «غير مسموح لي بتناول كمية الطعام التي أريدها، كما أنني لا أتحرك كثيراً، ربما سيتعين علي ممارسة الرقص في البيت، وأتمنى ألا يطردنا الجيران بسبب ذلك، لكن الأمور على ما يرام، كل ما نفعله الآن مشاهدة بعض الأفلام، وتناول الفشار أيضاً».

وفي فبراير الماضي، خرجت نجمة التنس التونسية من الدور ربع النهائي لبطولة قطر الدولية المفتوحة للتنس بعد خسارتها أمام منافستها التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة السادسة عالميا، بمجموعتين مقابل لا شيء، وكانت أنس تغلبت على المصنفة الثالثة عالميا، التشيكية كارولينا بلسكوفا، لتحقق إنجازا جديدا لها بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد أن تألقت في بطولة أستراليا المفتوحة.

بطولة ملبورن واحدة من البطولات الأربع الكبرى المعروفة بالغراند سلام التي تجري على مدى العام، وتضم أيضا بطولات فرنسا المفتوحة دورة رولان غاروس، وويمبلدون في لندن، وأميركا المفتوحة للتنس.