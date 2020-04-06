بوغبا يؤكد ثورة بيريز في ريال مدريد بعد «كورونا»

الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي (أرشيفية : الإنترنت)

دخل الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي دائرة اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني رغم اهتمام يوفنتوس الإيطالي بإعادته لصفوف «السيدة العجوز»، حيث كشفت جريدة «آس» الإسبانية أن هناك العديد من الأمور التي تغذي أمل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال في أن يتمكن من الحصول على خدمات بوغبا، خصوصا مع توافر رغبة اللاعب نفسه في إتمام ذلك، كما أن الوضع التعاقدي لبوغبا يعد مثاليا بالنسبة لريال مدريد، حيث إن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي في 2021.

ورغم أن النادي الإنجليزي يملك خيارا لتجديد عقد أفضل لاعبي الوسط في العالم والفائز مع منتخب بلاده على آخر نسخة لكأس العالم، إلا أنه من غير المرجح أن يفعله، نظراً لأن بوغبا غير سعيد في «أولد ترافورد»، بعد أن مر بمشاكل كثيرة، كان أبرزها في عهد المدرب البرتغالي السابق الشهير جوزيه مورينيو، فضلا عن ابتعاد «الشياطين الحمر» عن دائرة المنافسات منذ سنوات، دون أن تفلح كل المحاولات السابقة.

انخفاض القيمة السوقية لبوغبا تعزز أيضا من تطلعات ريال مدريد لإتمام الصفقة، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي ضربت كرة القدم بسبب فيروس «كورونا» المستجد، حيث إن مانشستر يونايتد كان يقدر قيمة بوغبا (27 عاما) بـ115 مليون يورو في السابق، لكن الآن يمكن بيعه مقابل أقل من 100 مليون يورو، نظرا لأن اللاعب مقل في الظهور مع المدرب الحالي سولشاير هذا الموسم، بسبب إصابات مختلفة في الكاحل، قبل توقف النشاط بسبب فيروس «كورونا» القاتل.

ولا يزال ريال مدريد يراقب أيضا المهاجم الدولي الإنجليزي المحترف بصفوف توتنهام هوتسبير هاري كين بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فعلي الرغم من الحصار العام بسبب «كورونا»، إلا أن مسؤولي النادي الملكي لا يزالون في حديث مستمر حول إمكانية التعاقد مع كين، وبات كين على استعداد لمغادرة توتنهام في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يتمتع المهاجم الإنجليزي بسجل حافل ويريد أن يجد ناديا يمكنه منحه الفرصة للفوز بالألقاب بعد أن خسر ناديه نسخة دوري الأبطال الأخيرة أمام ليفربول الإنجليزي في أعلى سقف يصل له توتنهام في المنافسات دون أن يتوج كين مع زملائه، الأمر الذي دفعه للتفكير في الانضمام لنادٍ ينافس بشكل دائم على البطولات، وفقًا لما تناقلته الوكالات.

وسيكون مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس مستعدة للحصول على خدمات هاري كين، لكن يبدو أن النادي الأكثر تصميمًا لضم كين هو ريال مدريد الإسباني بعد أن تمسك بوجوده الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، من جانبه سبق وأكد رئيس «ريال مدريد»، فلورنتينو بيريز، أنه يوجه ضربة رياضية كبيرة بضم كين مما يسمح له بخطف نجم جديد من الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» بعد عام من وصول إيدين هازارد من تشيلسي، حيث يرى بيريز أن وصول كين إلى ملعب سانتياغو برنابيو سيجذب عديد الرعاة وسينعش خزائن النادي في المستقبل القريب حال إتمام الصفقة بنجاح.