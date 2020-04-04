تهديد لاعبي السلة الأميركية بالحجز على عقودهم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 11:58 صباحا
لاعبو الدوري الأميركي لكرة السلة (أرشيفية : الإنترنت)

بعد أن تولدت الفكرة لدى صانعي كرة القدم في العالم، وتحديدًا في القارة الأوروبية العجوز، اقترحت رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة، تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 50%، اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، في ظل الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا المستجد»، الذي تسبب في شلل الحياة بشكل عام في العالم بأسره، لكن رابطة اللاعبين بالبطولة ردت بأنها لن تقبل تخفيضًا في الرواتب إلا بنسبة 25% فقط، على أن يكون اعتبارًا من 15 مايو المقبل.

المثير أن وسائل إعلام عالمية، أكدت أن الطرفين يناقشان ما ينبغي عمله ماليًّا، حال عدم استئناف منافسات موسم 2019-2020، ما يتضمن احتمالية احتجاز ما يصل إلى 25% من الأجور المتبقية للاعبين لدى الدوري، كما توضح نفس الوسائل أنه إذا بدأ دوري كرة السلة الأميركي في إلغاء مباريات، فإن بندًا في الاتفاق الجماعي يتعلق بالأحداث القهرية سيجري تفعيله تلقائيًّا، ويقضي بأن يفقد اللاعبون 1% من راتبهم عن كل مباراة ملغاة، وفقًا لوكالات الأنباء.

ووفقًا للمنصوص عليه في اتفاق العمل الجماعي، يعد توقف الأنشطة، بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد» حدثًا قهريًّا، لأنه يحول دون وفاء رابطة دوري كرة السلة للمحترفين بالتزاماتها، حيث كان ينبغي أن يخوض لاعبو البطولة 18 مباراة حتى نهاية الموسم، الأمر الذي يهدد معه العصف بأرقام مالية ضخمة في عقود لاعبي الدوري الأميركي لكرة السلة، وهو معروف عنهم أنهم الأغلى قيمة في عالم الرياضة، ربما بشكل يفوق ما يتم دفعه في عقود لاعبي كرة القدم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
ليبيا تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
«إبادة أمة.. والقادم أعظم».. «فرانس برس» ترصد حصاد عام على حرب العاصمة
ليبيا
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
الرئاسي يصدر بيانا بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس إدارة «المركزي»
ليبيا
وفاة طفل بريطاني عمره 13 عاما جراء إصابته بـ«كورونا»
دولى
«الدواء الأوروبية» تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج «كورونا»
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لعبة جديدة لمحاربة فيروس «كورونا» حول العالم