شتيغن يضغط على برشلونة بـ«كورونا» ونوير من ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 12:43 صباحا
الألماني تير شتيغن حارس مرمى برشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

في الوقت الذي ضرب فيه فيروس «كورونا المستجد» العالم بأسره، وتسبب في إصابة وقتل المئات حول الكرة الأرضية، ومن ثم إيقاف جميع مناشط الحياة المختلفة، زاد الحارس الألماني الدولي مارك أندريه تير شتيغن الصعوبات أكثر على إدارة ناديه «برشلونة» الإسباني الذي كشف معاناته في حسم ملف استمرار الحارس العملاق مع «البلوغرانا» من عدمه في ظل غموض موقف الحارس، رغم أن عقده يمتد حتى نهاية يونيو2022.

شهدت الفترة الماضية عملية شد وجذب بين النادي والحارس، إلى جانب دخول بعض الأندية على الخط للظفر بخدماته، قبل أن تأتي أزمة تفشي فيروس «كورونا المستجد» لتزيد الأمر تعقيدًا، حيث تسعى إدارة «برشلونة» إلى حسم ملف التجديد مبكرًا، وعدم الانتظار إلى العام المقبل، لكنها لم تجد تجاوبًا من الحارس الألماني، بسبب إصراره على مطالب مالية مرهقة في الوقت الحالي لإدارة «برشلونة»، وفقًا لما كشفته وكالات الأنباء، الجمعة.

يسعى شتيغن للحصول على 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، لتعويض ما يحصل عليه في عقده الحالي وقيمته 5 ملايين يورو، ورغم أن «برشلونة» بالتأكيد سيرفع من قيمة عقد الحارس الألماني، إلا أن الظروف الحالية، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، والأزمة الاقتصادية التي باتت تعيشها غالبية الأندية في العالم، ستجعل مفاوضات تجديد عقد شتيغن معقدة وصعبة على إدارة النادي الكتالوني، وسط بعض المزايدات من بعض الأندية الكبرى الساعية للظفر بخدمات شتيغن.

من بين تلك الأندية الساعية لخطف شتيغن نادي «بايرن ميونيخ» الألماني، حيث يسعى لتعويض زميله ومواطنه مانويل نوير الذي وصل إلى عامه الـ34، وسط ترقب لمستقبله داخل النادي البافاري إما بالتجديد أو الرفض من جانب إدارة النادي الألماني، ليزيد من قوة موقف شتيغن في مفاوضاته مع البارسا، بينما لم تخطُ إدارة النادي الكتالوني أية خطوة إيجابية، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تزايد الإثارة حول مستقبل تير شتيغن، لكن دون شك لن يكون أمام «برشلونة» خيار آخر سوى الرضوخ لطلباته بهدف الحفاظ عليه دخل قلعة البارسا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
أميركا تسجل أسوأ حصيلة يومية للوفيات بـ«كورونا» في العالم
دولى
هل اشترت واشنطن كمامات من الصين كانت مخصصة لفرنسا؟
دولى
أنطوني فاوتشي.. طبيب أميركي يكافح «كورونا» ويعارض رؤية ترامب للأزمة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
وباء «كورونا»: أكثر من مليون مصاب حول العالم و50 ألف وفاة على الأقل
دولى
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
«إبادة أمة.. والقادم أعظم».. «فرانس برس» ترصد حصاد عام على حرب العاصمة
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي تعلن تفاصيل مكالمة سيالة وبوريل
ليبيا
السعودية: حظر التجول بمكة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة
عربى
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يرى العلماء الألمان سيناريوهات نهاية «كورونا»؟