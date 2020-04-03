تأجيل الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميًّا، تأجيل مسابقة الدوري العام «سيريا أ» لأجل غير مسمى، بعدما كان هناك قرار سابق باستئناف المسابقة في مايو المقبل، وعقد الاتحاد الإيطالي اجتماعًا، اليوم الجمعة، مع نقابة اللاعبين الإيطاليين لمناقشة إمكانية تخفيض رواتب اللاعبين نظرًا لتفشي فيروس «كورونا المستجد» الذي ضرب إيطاليا بقوة وأسقط ضحايا بالآلاف ليتسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة في العالم.

الاتحاد الإيطالي أصدر قرارًا بتأجيل الدوري لأجل غير مسمى، بينما لم يشهد الاجتماع التوصل لاتفاق بشأن تخفيض عقود اللاعبين، وكان الاتحاد الإيطالي قرر في وقت سابق استئناف بطولة الدوري في مايو المقبل، إلا أن المسابقة لن تعود في الفترة المقبلة، بسبب الظروف التي تعانيها البلاد على خلفية فيروس «كورونا المستجد».

«يوفنتوس» يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بعد 26 جولة، حيث يمتلك فريق «السيدة العجوز» 63 نقطة متفوقًا على فريق العاصمة «لاتسيو» بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يأتي في المركز الثالث «إنترناسيونالي» برصيد 54 نقطة وسط ترقب لعودة المنافسة من عدمها بعد أن زاحمت إيطاليا الصين، البلد الأم والمصدر للفيروس، في عدد المصابين وكذلك الوفيات.