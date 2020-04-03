«كورونا» يتسبب في ضرب الأندية الألمانية اقتصاديا

لقطة جماعية لبعض لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير إعلامية أن أندية دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «بوندسليغا» ودوري الدرجة الثانية باتت تعيش أزمات اقتصادية رهيبة، حيث أشارت مجلة «كيكر» الألمانية الرياضية في تقرير لها إلى أن 13 ناديًا من الـ36، من بينها أربعة فرق في دوري الدرجة الأولى مهددة بالإفلاس هذا الموسم، بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد»، الذي تسبب في إيقاف جميع مظاهر الحياة في العالم.

واعتمدت «كيكر» في احصاءاتها على الأرقام التي أُعلنت لممثلي الأندية المحترفة في اجتماع الأعضاء الذي عقدته رابطة الدوري الألماني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة «فيديو كونفرانس»، وجاءت النتائج المخيفة من خلال عملية الجرد التي أجرتها الأندية الـ36 مع الرابطة بشأن الموقف الحالي، وكانت الرابطة طلبت هذا الأمر من الأندية من قبل، لتتحقق الصدمة الكبرى، وبناء على هذه الأرقام، فإن الموقف في دوري الدرجة الثانية أكثر صعوبة على وجه الخصوص، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ويتعين على سبعة أندية أن تشهر إفلاسها بنهاية مايو المقبل إذا لم تُستأنف المسابقة بحلول هذا الموعد، خاصة أن القسط الرابع الذي يدفعه الشركاء الإعلاميون لن يتم إرساله، ويفترض سداد القسط الأخير من العقد الإعلامي في أوائل مايو إذا كان الموسم مقامًا بانتظام، وأظهر الجرد أن نادييْن آخريْن من دوري الدرجة الثانية سيعلنان إفلاسهما في يونيو إذا لم يحصلا على قيمة حقوق البث.

وأفاد التقرير بأن أحد أندية البوندسليغا في خطر كبير، حيث يمكنه الوفاء بالتزاماته حتى مايو فقط، كما ينتظر أن تقوم ثلاثة أندية بتعيين أمين الإفلاس في يونيو.