أنشيلوتي يتحدث عن ظلم وشكوى ليفربول في زمن «كورونا»

المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي كارلو أنشيلوتي (أرشيفية : الإنترنت)

خرج المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتصريحات حول فريق ليفربول متصدر «البريميرليغ» هذا الموسم برصيد 82 نقطة والأكثر حظًّا للفوز بلقب الموسم العالق بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد»، الذي أوقف الحياة في العالم.

وقال أنشيلوتي في تصريحات إلى جريدة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الجمعة، «سيكون لدى ليفربول سبب للشكوى، إذا تم إعلان إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يمنح اللقب لفريق ليفربول، الذي اقترب منه بشدة»، لكنه أكد أنه يجب التفكير في الوقت الحالي على الشيء الأهم وهو الصحة العامة للناس.

وأضاف أنشيلوتي قائلاً: «حرمان ليفربول من التتويج باللقب سيكون لديهم أسباب للشكوى، ولكن ما يهم حاليًا هي صحة الناس، يجب أن نفكر في هذا فقط وأن نتبع تعليمات الحكومات بينما نبقى في المنزل، وأن الشيء المهم هو عودة كل الفرق للمنافسة في ظروف متكافئة وبعد فترة من الإعداد».

وأكمل: «يجب ألا تكون هناك مزايا لأي فريق عن الآخر، خلال 15 يومًا، يمكن للاعب كرة القدم أن يكون جاهزًا، ولكن أول شيء يجب التأكد منه أن كل اللاعبين بأمان، وأيضًا الأشخاص الذين يعملون في كل مباراة».