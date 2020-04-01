اشتباك بين نجوم منتخب فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 01:15 مساء
بنزيما يدخل في صدام مع جيرو (أرشيفية: الإنترنت)

خرج الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي بتصريحات نارية، ردا على مواطنه نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، الذي قال في وقت سابق عبر محادثة فيديو على حسابه الشخصي في «إنستغرام» حينما سئل عن المقارنة مع جيرو قال: «لا تخلط بين الفورمولا وان والكارتينغ، أنا الفورمولا وان».

في حين رد مهاجم تشيلسي سريعا وقال في برنامج «بي فووت»: «كارت بطل عالم»، في إشارة إلى أنه حقق كأس العالم رفقة منتخب فرنسا في صيف 2018 في روسيا، حينما فازوا في النهائي على كرواتيا (4-2).

جاء رد جيرو ليحرج بنزيما الذي خرج وقتها من حسابات المدير الفني لمنتخب «الديوك» الفرنسية ديدييه ديشامب وتحديدا منذ العام 2015 عندما تفجرت قضية فالبوينا التي اتهم فيها بنزيما بابتزاز زميله الدولي فالبوينا المتورط في شريط فضيحة جنسية، لتؤكد تحقيقات الشرطة وقتها تورط بنزيما في عملية الابتزاز.

إذ قدم فالبوينا شكوى ضد مهاجم ريال مدريد، وجاءت شهادة بنزيما لتوضح بأن هناك صديقا منذ الطفولة له ولأخيه اتصل به، ليعرفه بأن هناك صديقا له يعرف أشخاصا يملكون فيديو لفالبوينا، ويريدون أموالا مقابل عدم نشر هذا الفيديو وبأنه تحدث مع فالبوينا عن هذا الأمر خلال فترة التوقف الدولي لمعسكر فرنسا في ذلك الوقت، قبل مباراة أمام الدنمارك.

جاءت تسريبات من داخل الشرطة خلال إجراءات جلسة استماع بنزيما بأن لاعب ريال مدريد اعترف بتورطه في القضية، ليخرج محامي بنزيما مرة أخرى ليعلن بأن موكله أقر في محضر القضية بأنه بريء من أي تدخل بهذه القضية، وأنه كان يحاول مساعدة فالبوينا لتتسبب تلك القضية في استبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسي.

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