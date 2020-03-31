يوفنتوس يجهز صدمة لهيغواين بعد فراره للأرجنتين

المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين (أرشيفية : الإنترنت)

يدرس نادي يوفنتوس الإيطالي الاستغناء عن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، ليكون ضمن الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أشارت تقارير إعلامية لذلك، وتحديدا جريدة «توتو سبورت»، ليعد هيغواين أقرب الراحلين، خاصة بعد الأداء الضعيف الذي قدمه الأرجنتيني مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري، فيما يرغب يوفنتوس في ضم مهاجم شاب أكثر قوة، ويعتبر أقرب بديل لخلافة هيغواين هو غابريل خيسوس لقيادة هجوم السيدة العجوز.

عقد هيغواين مع يوفنتوس حتى العام 2021، ويتقاضى راتبا سنويا قدره 7.5 مليون يورو، لكن مع الأداء الذي يقدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة، قبل توقف الدوري وجميع مناشط الحياة في العالم، بسبب انتشار فيروس «كورونا» المدمر، أصبح أمر تجديد عقد اللاعب صعباً للغاية في الوقت الحالي، وشارك هيغواين في 34 مباراة في جميع المنافسات هذا الموسم مع يوفنتوس، ولم يتمكن سوى من تسجيل 8 أهداف فقط مع الفريق.

وترك هيغواين الحجر الصحي الذي يطبقه فريقه يوفنتوس الإيطالي، بعد اكتشاف إصابة المدافع دانييلي روغاني بفيروس «كورونا» المستجد ومن بعده زميله الفرنسي بليز ماتويدي، وذلك من أجل العودة الى بلاده، وأشارت التقارير الى أن هيغواين استأذن يوفنتوس لكي يترك الحجر الصحي الذي وضع فيه الفريق بأكمله مع الطواقم الفنية والطبية، وحتى رئيس النادي أندريا أنييلي، وذلك من أجل زيارة والدته المريضة في الأرجنتين، كاشفة بأن نتيجة فحص المهاجم (32 عاما) جاءت سلبية فيما يخص فيروس «كوفيد-19».

هيغواين اضطر إلى مغادرة إيطاليا، بعدما فرضت قيودا مشددة على السفر، وسط توقف جميع الرحلات إلى الأرجنتين، لينتقل اللاعب مع عائلته بطائرة خاصة إلى فرنسا، ثم إلى إسبانيا، ومنها إلى أميركا الجنوبية، بحسب ما أفادت به شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية.