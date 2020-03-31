زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟

خاميس في الإطار الأيمن وبيل في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت جريدة «آس» الإسبانية، أن اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز في طريقه للخروج من ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل، وأوضحت أن خاميس ليس في خطط المدير الفني للنادي الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، حيث يمتد عقده حتى العام 2021، وسيكون ريال مدريد مضطرا لبيعه في الصيف والاستفادة من قيمة بيعه لتمويل صفقات جديدة، بدلاً عن خسارته مجاناً في العام المقبل.

بدا أن وقت خاميس رودريغيز في ريال مدريد يقترب من نهايته، حيث إن فيروس «كورونا» يزيد الوضع سوءاً على اللاعب الكولومبي، مثل اللاعب الويلزي غاريث بيل، بسبب الانتظار على قائمة الريال دون الظهور ضمن قوام الفريق، لتنخفض أهمية خاميس في ريال مدريد، حيث لعب 650 دقيقة فقط هذا الموسم، على الرغم من أنه يحتل المركز 21 في قائمة اللاعبين الأكثر استخداماً، ولم يشارك في الدوري الإسباني «الليغا» منذ 19 أكتوبر الماضي، أثناء الخسارة أمام ريال مايوركا بهدف نظيف.

أيضا بات النجم الويلزي غاريث بيل على وشك الخروج من حسابات زيدان، حيث أبعده عن العديد من المباريات قبل التوقف القسري للمنافسات، وغاب اللاعب حتى عن الجلوس على مقاعد البدلاء في بعض المباريات، ما أكد في وقتها نية زيدان النهائية بالتخلي عن اللاعب، وكان بيل في الصيف الماضي قريبا من الرحيل إلى الصين غير أن الصفقة توقفت في لحظتها الأخيرة من قبل اللاعب ورئيس النادي، على أمل أن يتعاقد معه أحد الأندية الأوروبية، ففشل الأمر في نهاية المطاف، لينقذه الموقف من تفشي فيروس «كورونا» الذي انطلق من الصين وهدد العالم.