الأربعاء.. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يناقش مصير دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 09:04 مساء
كأس دوري أبطال أوروبا. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الإثنين، أنه سيناقش مصير دوري الأبطال هذا الموسم، ومسابقاته الأخرى التي تم تعليقها بسبب تفشي وباء كورونا خلال مؤتمر عبر الفيديو يوم الأربعاء. 

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان له أنه وجه الدعوة إلى ممثلي 55 اتحادًا للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو يوم الأربعاء الموافق الأول من أبريل؛  لمناقشة الخيارات المتاحة لإعادة جدولة محتملة للمباريات، بالإضافة لمناقشة انتقالات وعقود اللاعبين.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس «اليويفا»، مطلع الأسبوع، إن الموسم الحالي قد لا ينتهي إذا لم يتم استئناف المسابقات قبل نهاية يونيو، رغم أنه لم يستبعد امتداده إلى الموسم المقبل.

وتابع: «هناك خطط أولى وثانية وثالثة.. الخطط الثلاث تتعلق ببدء المسابقات في منتصف مايو وفي يونيو وفي نهاية يونيو، وإذا لم ننجح فمن المرجح أن نفقد الموسم».

وكان «اليويفا» قرر تعليق كافة مسابقاته بسبب الأزمة الصحية العالمية (كوفيد-19) التي تسببت في مقتل نحو 34 ألف شخص بينما جرى تأجيل بطولة أوروبا إلى العام المقبل. 

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