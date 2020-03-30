ميسي يعلن موافقة نجوم برشلونة على تخفيض رواتبهم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 07:13 مساء
نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن قائد برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، موافقة جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على خصم رواتبهم هذا الموسم بنسبة 70 المئة، بعد إيقاف المسابقات الكروية بسبب فيروس كورونا.

وكتب ميسي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، اليوم الإثنين: "رحب جميع اللاعبين منذ البداية بتقليل رواتبهم، لذلك أعلن الموافقة على خصم 70 في المئة من الراتب".

وأضاف: "تكفل غرفة الملابس أيضًا بتغطية النقص الذي تعرض له عمال النادي من نقص رواتبهم بهذه الأزمة، حتى يحصلوا على رواتبهم كاملة طوال العام دون نقصان".

وأوضح ميسي: "لا أفهم لماذا هناك أشخاص داخل النادي قاموا بتسريب أخبار عن معارضة اللاعبين لفكرة تخفيض الرواتب، مع أنها كانت نيتنا منذ اليوم الأول للأزمة".

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