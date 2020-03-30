كريستيانو يتجول بأسرته في العزل الصحي بجزيرة ماديرا

كريستيانو رفقة أسرته (إنترنت)

يعيش جناح «يوفنتوس» الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، فترة العزل الصحي في جزيرة ماديرا بالبرتغال خلال الفترة الحالية، بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد» الذي ضرب العالم وتسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية في الكرة الأرضية ليضطر كريستيانو للهروب من إيطاليا التي سجلت أعلى معدلات الإصابات والوفيات لتنافس بقوة الصين المصدر الأم للفيروس القاتل.

الطريف أن جريدة «كورييري ديللو سبورت» نشرت صورة لكريستيانو برفقة صديقته، جورجينا رودريغيز، وأبنائهما، وهم يتجولون في شوارع البرتغال، كما هو مسموح للاعب في إطار العزل الصحي، الذي فرضته الأجهزة الأمنية للبرتغال خلال الفترة الأخيرة في حين يقضي كريستيانو فترة العزل الصحي في ماديرا، مسقط رأسه، بعد وصوله إلى البرتغال، منذ نحو شهر، جراء تعرض والدته لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، اضطرت على أثرها إلى دخول الرعاية المركزة، في أحد مستشفيات ماديرا.

وينتظر اللاعب العودة إلى تورينو خلال الفترة المقبلة، من أجل استئناف التدريبات مع فريقه «يوفنتوس»، مع ترقب عودة نشاط كرة القدم في إيطاليا الذي توقف ويبحث عن حلول للعودة بعد انتهاء تفشي الفيروس الذي ضرب بقوة زملاء لكريستيانو في «يوفنتوس» وغيره من الأندية الإيطالية.