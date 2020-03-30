«الأولمبية الدولية» تعلن التاريخ الرسمي لدورة طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 03:08 مساء
الكمامة تحجز أولمبياد طوكيو (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المؤجلة، يوشيرو موري، اليوم الإثنين، أن الدورة ستقام بين 23 يوليو و8 من أغسطس من العام المقبل 2021، كما ستنطلق الألعاب البارالمبية ما بين 24 أغسطس و5 سبتمبر 2021.

يأتي هذا بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية لمدة عام كامل بعد انتشار فيروس «كورونا» القاتل حول العالم وتسببه في إيقاف جميع مناشط الحياة، حيث أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة بطوكيو ذلك؛ لتكون المرة الأولى منذ 1944 التي يتم فيها تأجيل دورة أولمبية، كما أنها المرة الأولى في تاريخ الدورات الأولمبية الحديثة، الذي يمتد عبر 124 عامًا، التي يتم فيها تأجيل دورة مقررة بالفعل.

وبخلاف نسخة 1944 التي لم تقم بسبب الحرب العالمية الثانية، شهد تاريخ الأولمبياد من قبل أيضًا عدم إقامة نسختي 1916 و1940 بسبب الحربين العالميتين الأولى والثانية على الترتيب، وكان تفشي فيروس «كورونا المستجد» بدأ في الصين في وقت سابق من العام الحالي ثم انتشر سريعًا حول العالم حتى أصبح وباءً عالميًّا في مارس الجاري.

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