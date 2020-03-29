تشافي يضع شروطه لتدريب برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 06:38 مساء
أسطورة برشلونة ومدرب نادي السد القطري تشافي هرنانديز. (أرشيفية : إنترنت)

تحدث أسطورة برشلونة ومدرب نادي السد القطري، تشافي هرنانديز، عن رغبته في العودة إلى النادي الكاتالوني، للإشراف على تدريبه ولكن بمشروعه الخاص.

وقال تشافي لصحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية، وفقًا لـ"الرياضية": "أريد العودة إلى برشلونة وأنا متحمس جدا لذلك، الآن أنا مدرب، وأعرف أنه يمكنني أن أقدم بعض الأشياء إلى اللاعبين".

وأوضح تشافي: "أوضحت لمسؤولي برشلونة بأنني سأبدأ مشروعًا من الصفر، وأريد أن أكون أنا من يتخذ القرارات، مضيفًا أن الكشف منذ البداية عن مباحثاته مع برشلونة من أجل تدريب الفريق، لم تزعجه.

وتابع: "ليس لدي مشكلة لأنني لا أختبئ، ولا أتراجع.. أود فقط أن أعمل مع أشخاص أثق بهم، ولديهم ولاء، وأشخاص أكفاء، لا يمكن أن تكون هناك أجواء سلبية حول غرف الملابس".

وسبق لتشافي ان أكد مرارًا أن تدريب برشلونة هو حلم بالنسبة إليه، وهو أمضى فيه الغالبية العظمى من مسيرته الكروية، قبل أن ينهيها لاعبا مع السد، ويتولى إدارته الفنية بدءا من صيف العام 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يكشف أسرار بيرلو مع برشلونة
رياضة عالمية
صدمة في أميركا .. وفاة أول رضيع أصيب بـ«كورونا»
طب وصحة
توم هانكس يعود إلى أميركا بعد شفائه من فيروس كورونا
ثقافة وفن
«المعطف الأبيض» يقود الحرب على محور «كورونا»
ليبيا
تدمير صاروخ بالستي في سماء الرياض اعترضته القوات السعودية
عربى
وفاة أول أميرة في العالم بفيروس «كورونا»
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا»
ليبيا
زبون سخي يمنح موظفي المطعم 10 آلاف دولار بقشيشا
منوعات
تشاد تصعد حربها ضد «بوكو حرام» بعد مقتل قرابة 100 جندي
دولى
تونس تكرّم أول طبيبة في المغرب العربي بطباعة عملة نقدية جديدة تحمل صورتها
دولى
خطأ «غير مقصود» يثير تعاطف الإيطاليين مع الرئيس ماتاريلا
منوعات
السفير الأميركي يوجه «رسالة مفتوحة» للقيادة السياسية والعسكرية والشعب في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مصانع أرماني تتحول للإنتاج الطبي لمواجهة فيروس كرونا