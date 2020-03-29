تشافي يضع شروطه لتدريب برشلونة

أسطورة برشلونة ومدرب نادي السد القطري تشافي هرنانديز. (أرشيفية : إنترنت)

تحدث أسطورة برشلونة ومدرب نادي السد القطري، تشافي هرنانديز، عن رغبته في العودة إلى النادي الكاتالوني، للإشراف على تدريبه ولكن بمشروعه الخاص.

وقال تشافي لصحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية، وفقًا لـ"الرياضية": "أريد العودة إلى برشلونة وأنا متحمس جدا لذلك، الآن أنا مدرب، وأعرف أنه يمكنني أن أقدم بعض الأشياء إلى اللاعبين".

وأوضح تشافي: "أوضحت لمسؤولي برشلونة بأنني سأبدأ مشروعًا من الصفر، وأريد أن أكون أنا من يتخذ القرارات، مضيفًا أن الكشف منذ البداية عن مباحثاته مع برشلونة من أجل تدريب الفريق، لم تزعجه.

وتابع: "ليس لدي مشكلة لأنني لا أختبئ، ولا أتراجع.. أود فقط أن أعمل مع أشخاص أثق بهم، ولديهم ولاء، وأشخاص أكفاء، لا يمكن أن تكون هناك أجواء سلبية حول غرف الملابس".

وسبق لتشافي ان أكد مرارًا أن تدريب برشلونة هو حلم بالنسبة إليه، وهو أمضى فيه الغالبية العظمى من مسيرته الكروية، قبل أن ينهيها لاعبا مع السد، ويتولى إدارته الفنية بدءا من صيف العام 2019.