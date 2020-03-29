مالك «نيويورك نيكس» لكرة السلة يصاب بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 04:08 مساء
مالك فريق «نيويورك نيكس» لكرة السلة، جيمس دولان. (العربية)

كشف فريق «نيويورك نيكس»، المنافس بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إصابة مالكه، جيمس دولان، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال «نيكس»، في بيان صباح الأحد، عن إصابة دولان بـ«كورونا»، لكنه لم يحدد متى خضع مالكه للفحص الطبي أو متى تم تشخيص حالته، وفقًا لـ«العربية».

وبات دولان أبرز مسؤول بدوري السلة الأميركي يصاب بفيروس «كورونا»، علمًا بأنه يمتلك أيضًا فريق «نيويورك رينغرز» المنافس بدوري هوكي الجليد الأميركي للمحترفين، وأشار «نيكس» إلى أن دولان يخضع للعزلة الطبية في الوقت الراهن لكنه يواصل العمل عن بعد.

وكانت رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة، قررت إيقاف المسابقة مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد اكتشاف الإصابة الأولى بين لاعبي المسابقة.

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