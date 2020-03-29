النزيف يدفع الدوري الإنجليزي للظهور عبر اتصالات سرية

مباراة سابقة بين ليفربول ومانشستر سيتي (أرشيفية : الإنترنت)

قالت تقارير صحفية بريطانية إن هناك اتفاقًا سريًّا بين رابطة الدوري الإنجليزي ووزارة الثقافة والإعلام والرياضية على عودة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «بريميرليغ»، حيث يتوقف النشاط في إنجلترا بسبب انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأمر الذي جعل رابطة الدوري الإنجليزي تقرر تأجيل عودة النشاط بعدما كان مقررًا في 30 من أبريل المقبل.

جريدة «إكسبريس» البريطانية، أكدت أنه تردد أخيرًا وجود اتفاق سري حول استئناف الدوري الإنجليزي «بريميرليغ» من جديد ليصبح الأمر متروكًا لسلطات كرة القدم للاتفاق على كيفية إنهاء الموسم، دون أن تتحدث الجريدة وتتواصل مع مسئولون في الاتحاد الإنجليزي بشأن حقيقة النبأ لاستئناف النشاط من عدمه، الذي يعاني خسائر مالية فادحة قاربت على عشرات المليارات من الدولارات ليصبح الرقم قابلاً للزيادة.

وكانت تقارير إعلامية إنجليزية كشفت أن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من الممكن أن تعود في شهر يوليو، على أن تقام المباريات دون جمهور وتنتهي خلال شهر إلى 6 أسابيع، حيث يحرص مسؤلو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على استئناف النشاط بهدف وقف النزيف المالي دون مخاطرة أو تضحية بصحة اللاعبين والجماهير نظرًا لما تنصح به منظمة الصحة العالمية بضرورة توخي الحظر والتقليل من التجمعات.

يتصدر «ليفربول» ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 29 جولة، حيث يمتلك 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن «مانشستر سيتي» صاحب المركز الثاني والذي لديه مباراة مؤجلة أمام «آرسنال» ويحتاج «ليفربول» للحصول على ست نقاط من أجل التتويج باللقب الغائب عن «آنفيلد» قرابة 30 عامًا، حيث سيكون أكثر المتضررين في حال الإلغاء إذا ما اشتد الفيروس القاتل.