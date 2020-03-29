حارس برشلونة السابق في الحجر الصحي بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 02:34 مساء
حارس مرمى «برشلونة» السابق التركي المخضرم روشتو (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت إيسيل ريكبر زوجة حارس مرمى «برشلونة» السابق التركي المخضرم روشتو، عبر حسابها على «إنستغرام»، إصابة اللاعب بفيروس «كورونا المستجد» الذي تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والرياضية وفقًا لموقع «جول» العالمي، فتم نقل الحارس روشتو إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعد اكتشاف إصابته بالفيروس الفتاك.

وقالت زوجة روشتو عبر «إنستغرام»: «كان كل شيء طبيعيًّا حتى عندما ظهرت أعراضه فجأة، وما زلنا في حالة صدمة، هذه أوقات صعبة للغاية، طلبي هو أن يكون الناس واعين، اختباري أنا وابني وابنتي سلبيي، ولكن روشتو في المستشفى ولا يُسمح لنا برؤيته، وهذا هو الشيء الأكثر صعوبة، وهو عدم القدرة على أن نكون معه».

ويعيش العالم في حالة طوارئ في الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» الذي ينتشر ويتوغل في كل البلدان، حيث أنهى تمامًا وجود كرة القدم في أغلب بلدان العالم، وتوقفت دوريات أوروبا الكبرى لكي تتفرغ الحكومات لمواجهة الفيروس، كما تواجه عديد الأندية في العالم الفيروس بعد أن أعلنت إصابة لاعبين ومدربين ورموز لكرة القدم بالفيروس المزعج الذي يتحول إلى قاتل.

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