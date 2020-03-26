الرياضيون المتأهلون لطوكيو 2020 سيضمنون مشاركتهم في دورة 2021

أكدت مصادر متطابقة الخميس، لوكالة «فرانس برس» أن الرياضيين الذين حجزوا بطاقاتهم لدورة الألعاب الأولمبية 2020 التي كانت مقررة الصيف المقبل، قبل تأجيلها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بسبب فيروس «كورونا» المستجد، سيضمنون المشاركة فيها العام المقبل.

وأكدت المصادر أن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الـ33 التي كان مقررا أن تشارك في الأولمبياد هذا الصيف، قرروا عقب مؤتمر عبر الهاتف، الخميس، أن نحو 57% من الـ11 ألف رياضي ورياضية الذين كانوا سيشاركون في دورة طوكيو هذا الصيف، حجزوا بطاقاتهم إلى النهائيات، سيحتفظون بها في الموعد الجديد الذي سيكون العام المقبل.