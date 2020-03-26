قرار جديد يهدد استئناف الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 08:39 مساء
فريق ليفربول الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مهدد بالإلغاء؛ بسبب تفاقم أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الأندية تم إبلاغها باستحالة استئناف عودة أي أنشطة كروية ومنها الدوري، في الموعد المحدد يوم 30 أبريل المقبل. 

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد، الأسبوع المقبل، عقب الاجتماع الذي يجمع بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

وقوبل قرار التأجيل الجديد بقبول من المسؤولين؛ نظرا للحظر المفروض على البلاد وعدم قدرة اللاعبين على خوض تدريباتهم؛ ما يجعل القرار منطقيا.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد أصدر مطلع الشهر الجاري، قرارًا بتعليق النشاط حتى 3 أبريل المقبل، قبل أن يصدر بوريس جونسون، رئيس الوزراء، قرارًا بتطبيق الحظر، يوم الإثنين الماضي.

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