رئيس فيورنتينا يكشف عدد المصابين بـ«كورونا» في صفوف الفريق

جانب من مباراة فيورنتينا وأتالانتا. (إنترنت)

كشف رئيس فيورنتينا الإيطالي، روكو كوميسو، أن ناديه تعرض إلى 12 حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، بعد الفوز على فريق سامبدوريا بخماسية.

وقال كوميسو، في تصريحات نقلتها صحيفة «فوتبول إيطاليا»: «قبل شهر كنا في جنوة وكنت مع فريقي، وكنا سنلعب ضد سامبدوريا، لقد فزنا وعدت إلى نيويورك».

وأضاف: «بعد الفوز على سامبدوريا، عدت إلى نيويورك، وكان من المفترض أن أعود إلى إيطاليا، لكن ذلك لم يكن ممكنا لأن البلاد أصبحت مركزا للفيروس».

وأوضح: «لدينا 12 حالة مصابة بالفيروس في فيورنتينا، ستة منهم كانوا أو خرجوا من المستشفى.. أطلقنا حملة تضامن لجمع الأموال للمستشفيات للمساعدة في شراء المعدات والأقنعة».