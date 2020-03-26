رئيس فيورنتينا يكشف عدد المصابين بـ«كورونا» في صفوف الفريق

كشف رئيس فيورنتينا الإيطالي، روكو كوميسو، أن ناديه تعرض إلى 12 حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، بعد الفوز على فريق سامبدوريا بخماسية.
وقال كوميسو، في تصريحات نقلتها صحيفة «فوتبول إيطاليا»: «قبل شهر كنا في جنوة وكنت مع فريقي، وكنا سنلعب ضد سامبدوريا، لقد فزنا وعدت إلى نيويورك».
وأضاف: «بعد الفوز على سامبدوريا، عدت إلى نيويورك، وكان من المفترض أن أعود إلى إيطاليا، لكن ذلك لم يكن ممكنا لأن البلاد أصبحت مركزا للفيروس».
وأوضح: «لدينا 12 حالة مصابة بالفيروس في فيورنتينا، ستة منهم كانوا أو خرجوا من المستشفى.. أطلقنا حملة تضامن لجمع الأموال للمستشفيات للمساعدة في شراء المعدات والأقنعة».