رئيس فيورنتينا يكشف عدد المصابين بـ«كورونا» في صفوف الفريق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 06:40 مساء
جانب من مباراة فيورنتينا وأتالانتا. (إنترنت)

كشف رئيس فيورنتينا الإيطالي، روكو كوميسو، أن ناديه تعرض إلى 12 حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، بعد الفوز على فريق سامبدوريا بخماسية.

وقال كوميسو، في تصريحات نقلتها صحيفة «فوتبول إيطاليا»: «قبل شهر كنا في جنوة وكنت مع فريقي، وكنا سنلعب ضد سامبدوريا، لقد فزنا وعدت إلى نيويورك».

وأضاف: «بعد الفوز على سامبدوريا، عدت إلى نيويورك، وكان من المفترض أن أعود إلى إيطاليا، لكن ذلك لم يكن ممكنا لأن البلاد أصبحت مركزا للفيروس».

وأوضح: «لدينا 12 حالة مصابة بالفيروس في فيورنتينا، ستة منهم كانوا أو خرجوا من المستشفى.. أطلقنا حملة تضامن لجمع الأموال للمستشفيات للمساعدة في شراء المعدات والأقنعة».

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