بحالتي إصابة.. كورونا يضرب برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 02:54 مساء
نادي برشلونة الإسباني. (سكاي نيوز)

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ضرب نادي برشلونة، وأصاب اثنين من أعضائه.

وقالت صحيفة «سبورت» إن المصابيْن هما رئيس الجهاز الطبي لفريق كرة القدم رامون كانال، وطبيب فريق كرة اليد جوسيب أنطونيو غوتيريز، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وأوضحت الصحيفة، أن كانال وغوتيريز يرقدان في مستشفى محلي، في رحلة العلاج ضد الفيروس الذي حصد أرواح أكثر من 4 آلاف شخص في إسبانيا، من بين ما يزيد على 56 ألف مصاب.

يشار إلى أن جميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم في برشلونة دخلوا في عزل منزلي منذ توقف الدوري الإسباني قبل أسابيع، على خلفية تفشي المرض في البلاد.

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