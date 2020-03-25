فيدرر يحارب «كورونا» بمليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 09:07 مساء
لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر (أرشيفية : الإنترنت)

قرر أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر، التبرع وزوجته ميركا بمبلغ مليون فرنك سويسري (مليون دولار أميركي) للأسر الفقيرة في بلاده التي تعاني تبعات تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقال فيدرر (38 عامًا) حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الـ«غراند سلام» (20)، إنه وقت عصيب بالنسبة لنا جميعًا، ولا ينبغي أن نترك أحدًا بمفرده، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتابع: «قررنا ميركا وأنا التبرع بمليون فرنك سويسري للأسر الأكثر حرمانًا في سويسرا»، وذلك في رسالة نشرها باللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام».

وأضاف فيدرر: «مساهمتنا ليست سوى البداية. نأمل أن ينضم إلينا آخرون في مساعدة مزيد الأسر المحتاجة. معًا، يمكننا التغلب على هذه الأزمة! حافظوا على صحتكم!».

ولم يحدد المصنف الأول عالميًّا سابقًا والرابع حاليًا، الذي يعد من أعلى الرياضيين أجرًا في العالم، حيث قدرت مجلة «فوربس» الأميركية إيراداته بنحو 93.4 مليون دولار في العام 2019، الشكل الذي ستتخذه هذه الهبة.

وشددت الحكومة السويسرية منذ الجمعة إجراءاتها للحد من تفشي الوباء، وحظرت التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص، بينما يواجه أي شخص يقف على مسافة تقل عن مترين من الآخرين، خطر الغرامة.

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