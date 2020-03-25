كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل عن «يوفنتوس».. وهذه وجهته المحتملة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 06:58 مساء
البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يدرس مغادرة «السيدة العجوز»، بنهاية الموسم الجاري؛ بسبب انتشار فيروس «كورونا».

وذكرت جريدة «بيانكونيرو» الإيطالية، اليوم الأربعاء، وفقًا لـ«الرياضية»، أن رونالدو قد يطلب الرحيل عن تورينو بعد نهاية الأزمة الحالية، مع توقعات بانتقاله إلى «باريس سان جيرمان» الفرنسي، في حال رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت الجريدة الإيطالية، إلى أن مسؤولي «سان جيرمان» يراقبون موقف «صاروخ ماديرا» باهتمام كبير، تمهيدًا لتقديم عرض رسمي من أجله في صيف 2020، خاصة أن نيمار يسعى للانتقال إلى «برشلونة».

وتسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في إيقاف كافة الدوريات على مستوى العالم، بداية من الكاليتشيو، بعد ظهور عينات إيجابية للاعبي اليوفي دانييلي روجاني وماتويدي وديبالا.

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