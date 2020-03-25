ريال مدريد في القمة المالية رغم حصار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 04:53 مساء
تتويج سابق لفريق ريال مدريد (أرشيفية - إنترنت)

واصل نادي «ريال مدريد» الإسباني تربعه على عرش الأندية الأكثر قيمة ماليًّا في العالم، رغم تفشي فيروس «كورونا المستجد»، الذي تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية، لتتوقف الأنشطة الكروية، وتتأجل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو إلى صيف 2021.

ووفقًا لمجلة «فوربس» الأميركية، جاء في الترتيب الأول للنادي الملكي.

1- ريال مدريد: 4.239 مليار دولار.

2- برشلونة: 4.021 مليار دولار.

3- مانشستر يونايتد: 3.808 مليار دولار.

4- بايرن ميونيخ: 3.024 مليار دولار.

5- مانشستر سيتي: 2.688 مليار دولار.

6- تشيلسي: 2.576 مليار دولار.

7- آرسنال: 2.268 مليار دولار.

8- ليفربول: 2.183 مليار دولار.

9- توتنهام: 1.624 مليار دولار.

10- يوفنتوس: 1.512 مليار دولار.

11- باريس سان جيرمان: 1.092 مليار دولار.

12- أتلتيكو مدريد: 953 مليون دولار.

13- بروسيا دورتموند: 896 مليون دولار.

14- شالكه: 683 مليون دولار.

15- إنتر: 672 مليون دولار.

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