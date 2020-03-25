الاتحاد التونسي يمد الأندية بـ 344 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 04:26 مساء

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، صرف مبالغ مالية للأندية لمساعدتها، عقب توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وقال الاتحاد التونسي في بيان: «مساهمة من الاتحاد في مساعدة الأندية على مجابهة بعض المصاريف على أثر إيقاف النشاط الرياضي، قرر المكتب الجامعي صرف مليون دينار، أي 344 ألف دولار، كمقدم لمختلف الأندية على حساب عائداتها من الاتحاد».

وكانت غاليبة الأندية التونسية تعاني بالفعل أزمات مالية، بسبب تراجع إيراداتها، وضعف حضور المشجعين منذ انتفاضة شعبية في 2011.

وقرر الاتحاد التونسي قبل نحو أسبوعين إيقاف جميع المباريات إلى أجل غير مسمى، بسبب مخاوف من انتشار فيروس «كورونا»، الذي أجل جميع دوريات العالم.

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