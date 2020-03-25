برايتون الإنجليزي يكافئ العاملين في هيئة الخدمات الصحية

مباراة سابقة لفريق برايتون الإنجليزي (أرشيفية - إنترنت)

أعلن نادي «برايتون آند هوف ألبيون»، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تبرعه بألف تذكرة على الأقل للعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تعبيرًا عن شكرهم على مكافحة فيروس «كورونا».

وتوقفت مسابقة الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل على الأقل بعد تفشي الوباء الذي قتل الآلاف حول العالم، وقال الرئيس التنفيذي لـ«برايتون» ونائب رئيس النادي بول باربر، إن هذا الإجراء للتعبير عن التقدير للعاملين في هيئة الخدمات الصحية، وفقًا لما تناقلته وكالات الأنباء.

وقال باربر، اليوم الأربعاء: «نشعر بأن هذه طريقة بسيطة يمكننا من خلالها التعبير عن الامتنان لهؤلاء العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في تصدر الصفوف القتال بالنيابة عنا».

وأضاف: «بكل تأكيد أكبر دعم لأبطال هيئة الخدمات الصحية الوطنية سيكون عن طريق تنفيذ التعليمات الحكومية المهمة بخصوص ترك مساحات بين الأفراد، والعزل الذاتي ونظافة الأيدي».