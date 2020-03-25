احتجاز عملاق حراسة المرمى الأرجنتيني في مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 11:28 صباحا
حارس المرمى الأرجنتيني السابق، هوغو غاتي (أرشيفية - إنترنت)

احتجز حارس المرمى الأرجنتيني السابق، هوغو غاتي، 75 عاماً، في أحد مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد، بعدما أكدت الاختبارات معاناته من فيروس «كورونا» المستجد، الذي يعصف بالعديد من دول العالم، وفقاً لما أفاده نجله لوكاس لوسائل إعلام محلية أرجنتينية.

صرح لوكاس غاتي لشبكة «إنفوابي» قائلا: «أبلغنا أنه بحالة جيدة، لكنه مستاء من إصابته بالمرض، ننتظر تعافيه قريباً، وأن يواصل التحسن، ونأمل أن ينتهي هذا الجنان»، وفقا لما تناقلته وكالات الأنباء.

واحترف غاتي في صفوف كبرى أندية الأرجنتين من الستينات وحتى ثمانينات القرن الماضي، مثل ريفر بليت، وخيمناسيا لا بلاتا، واختتم مشواره في صفوف بوكا جونيورز العملاق الأرجنتيني.

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