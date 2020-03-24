تعرف على خسائر الأندية الإيطالية حال إلغاء الدوري

جانب من مباراة فريق يوفنتوس وسامبدوريا. (تويتر)

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن استعداد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إعداد وثيقة موجهة إلى اللجنة الأولمبية في بلاده، لمطالبة الحكومة بتعويض الأندية المتضررة حال إلغاء الدوري الإيطالي.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الثلاثاء، أن أندية الدوري الإيطالي، تخشى إلغاء المسابقة هذا الموسم بشكل رسمي، مما قد يتسبب في خسائر مالية تصل إلى 720 مليون يورو، وفقًا لموقع "الرياضية".

وأوضح الموقع أن الاتحاد الإيطالي أعد وثيقة سيتم مناقشتها مع اللجنة الأولمبية الإيطالية، قبل إرسالها للحكومة للمطالبة بتعويض خسائر الأندية، المتعلقة بحقوق البث التلفزيوني وإيرادات المباريات وحقوق التسويق.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي، أعلنت في وقت سابق، تأجيل منافسات المسابقة حتى مطلع الشهر المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ضرب العديد من الدول حول العالم.