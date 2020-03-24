إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية إلى ما بعد العام 2020

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان في بيان مشترك، الثلاثاء، «إرجاء» دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام، على خلفية تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأفاد الطرفان في بيان مشترك «في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى أن الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب أن يجرى تأجيله إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي».

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة اليابانية، طوكيو، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، في الفترة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس من العام الجاري.